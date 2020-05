La célèbre chanteuse américaine Madonna a annoncé être guérie du coronavirus (covid-19). L’information a été donnée par l’actrice hier mercredi 06 mai 2020, sur le réseau social Instagram. Elle aurait contracté la maladie au cours du mois de mars, pendant qu’elle était en tournée dans la capitale française : Paris. « Lorsque le test est positif pour les anticorps, cela signifie que vous avez contracté le virus. C’est ce qui m’est clairement arrivé car j’étais malade à la fin de ma tournée à Paris il y a plus de sept semaines, en compagnie de nombreux autres artistes de mon spectacle » a-t-elle laissé voir. Cependant, elle a fait savoir que des membres de son équipe et elle croyaient avoir une « très mauvaise grippe ».

Une tribune signée par 200 personnalités

Notons que depuis la fermeture des salles de concerts, l’artiste a récolté au-delà de 8 milliards de dollars destinés à la recherche d’un vaccin contre le covid-19. Dans ce montant, elle a contribué à hauteur d’un million de dollars. Aussi figure-t-elle parmi les signataires de la tribune, qui a été signée par 200 personnalités et publiée hier mercredi par un média français. Pour rappel, la tournée européenne et française « Madame X Tour » de Madonna, avait été entachée de plusieurs défauts à savoir : les douleurs persistantes au genou, des retards répétés et des annulations qui se sont succédées. La première soirée à Paris, dans la nuit du 22 au 23 février, a été marquée par un retard de 3h30.

Une représentation annulée

La salle qui accueillait Madonna, le Grand Rex, a fait savoir qu’une représentation a été annulée le 1er mars à cause de «blessures permanentes». Selon un média français cette tournée est l’une des plus tumultueuses de l’artiste américaine. Le « Madame X Tour » avait commencé en septembre 2019 à New-York. Il était préalablement passé par Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Boston, Philadelphie, Miami, Lisbone et la capitale britannique Londres.