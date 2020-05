En France, la réouverture des écoles ne cesse de susciter le débat. En effet, de nombreuses voix se sont élevées afin de critiquer le gouvernement sur cette décision, estimant que la santé des enfants était mise en jeu, au profit du travail et de la relance économique. Depuis, le nombre de cas de covid-19 dans les écoles ne cesse d’être scruté.

Interrogé ce matin sur RTL, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a confirmé que certains cas ont d’ores et déjà été observés. En tout et pour tout, ce sont donc 70 cas de covid-19 confirmés qui ont été détectés dans les 40.000 écoles ayant décidé de rouvrir leurs portes la semaine dernière. Ces écoles ont toutes fermé leurs portes, preuve du protocole stricte mise en place par l’État, qui souhaite avant tout, être prudent.

70 cas de covid-19, confirmés dans des écoles

Toutefois, Jean-Michel Blanquer a tenté de soutenir la décision du gouvernement, assurant que de ne pas aller à l’école était bien plus grave que de ne pas rester à la maison. Selon lui, les enfants ne peuvent donc être les victimes collatérales de la crise sanitaire en restant chez eux et en décrochant de manière irrattrapable. En restant chez eux, les enfants peuvent souffrir de troubles psychologiques, alimentaires et présenter un retard trop compliqué à combler.

L’école, un droit fondamental

C’est d’ailleurs le leitmotiv de la doctrine gouvernementale. En effet, l’exécutif ne cesse de répéter qu’il souhaite avant toute chose lutter contre le décrochage. Il faut également réhabituer les jeunes à se rendre en cours, deux mois après le début du confinement. « Ce n’est pas secondaire, c’est fondamental. » a-t-il d’ailleurs fermement assuré, ajoutant qu’au cours de ce mois de mai, les jeunes seront tous invités à reprendre le chemin de l’école.