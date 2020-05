Le ‘’Powerball’’ est une loterie américaine multi-états jouée tous les mercredis et samedis. C’est l’un des deux plus gros jeux de jackpot de loterie aux USA. Avec un billet de 2 dollars et une série de numéro l’on pouvait avoir accès aux jackpots ‘’Powerball’’ de 40 millions de dollars, ou à ceux plus petits de de 1 à 2 millions de dollars. Durant 30 ans, un américain avait joué le même numéro sans rien remporter, mais le 25 mars dernier, ce numéro lui portait chance et il remportait le jackpot, doublement !

Quand la persévérance paie!

Les responsables de la loterie du Colorado ne tardèrent pas à confirmer que ‘’Joe B’’, c’est le nom qu’il s’était donné, avait en effet remporté deux jackpots Powerball d’un million de dollars le 25 mars dernier. Mais ces succès ne faisaient que maintenant la une des médias, parce que le gagnant, loin de se précipiter n’avait officiellement réclamé son dû que cette semaine. Joe, résidant à Pueblo dans le Colorado, avait pris l’habitude au cours des trente dernières années, de jouer la même combinaison de nombres au ‘’Powerball ‘’; « 5-9-27-39-42 ». Ce Mercredi 25 Mars donc, comme de coutume, Joe avait décidé de tenter sa chance dans un stand de jeux le matin. Mais chose curieuse, avait-il confié à la presse, il s’était décidé à retenter sa chance avec la même combinaison, ce même mercredi dans la soirée, mais dans un stand différent de celui du matin.

Avec ses deux tickets en poche, l’homme était paisiblement rentré chez lui en famille, sans plus y penser. Grande fut donc sa surprise de se rendre compte quelques jours plus tard, que sa combinaison avait remporté l’un des jackpots intermédiaires, d’une valeur de 1 millions de dollars. Mais puisque ce type de jackpots intermédiaires était destiné à permettre au maximum de personnes de remporter une cagnotte importante ; Joe B raflait la mise une seconde fois pour avoir fait enregistrer sa combinaison deux fois de suite dans la même journée. Joe B était désormais l’heureux gagnant de deux millions de dollars.