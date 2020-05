Ce mercredi était intervenue dans la presse française une nouvelle qui avaient bouleversé plus d’une personne en Hexagone. La star française des virologues, le très controversé Didier Raoult, serait en préparation pour quitter la France et aller poser ses pénates en Chine. Une nouvelle surprenante, amis qui avait son sens, au regard de la polémique médiatique, scientifique, et depuis peu politique que suscitaient régulièrement les interventions et les actions de l’éminent infectiologue. Mais, « attention fake news » avait démenti son entourage.

Une nouvelle toute suite démentie

C’est via une réponse accordée à ‘’CheckNews’’, le moteur de recherche dédié de l’organe de presse ‘’Libération’’ ; que Yanis Roussel, assistant du professeur Didier Raoult et faisant office d’attaché de presse, aurait apporté le démenti. Non, « Didier Raoult ne part pas en Chine» aurait déclaré le doctorant, qui auparavant avait prévenu, que la nouvelle n’était que « fake » news. Mais alors, l’on était en droit de se demander où le magazine mensuel économique français, ‘’Entreprendre ’’ qui avait en première page annoncé la nouvelle, avait bien pu tirer sa source ? Toujours selon CheckNews, le magazine aurait reçu l’information d’un courrier électronique, à lui adressée par une personne qui s’était présentée comme étant le Pr Raoult.

Une fausse adresse mail

Seulement, selon Roussel, l’adresse mail en question ne serait pas celle du Professeur et le courrier ne pouvait en aucun cas être attribué à l’Infectiologue. Le fait est cepandant que le mail avait présenté des arguments si plausibles que l’on pourrait aisément comprendre que le groupe de presse ‘’Entreprendre-Lafont’’, ait pu se laisser prendre. Dans un extrait de la lettre que le groupe avait bien voulu livrer à ”Libération”, l’on pouvait lire en substance: « …départ prochain pour la Chine (…) Il est devenu très compliqué d’entreprendre des projets de recherche dans le domaine de la santé en France, le secteur étant rongé par les querelles partisanes, la bureaucratie tentaculaire et le politiquement correct ».

Une diatribe que l’on pouvait en toute innocence attribuer au Professeur, tant elle correspondait à sa ligne usuelle de déclarations médiatiques. Mais non cette déclaration-ci n’était pas de Raoult, et le Professeur jusqu’à nouvel ordre demeurait le patron de l’IHU de Marseille et poursuivait sur place ses recherches sur la combinaison thérapeutique anti Covid-19 ‘’hydroxychloroquine – azithromycine’’.