En France, s’il y a bien une personnalité qui a marqué les esprits durant le contexte de crise sanitaire, c’est bien le médecin marseillais, Didier Raoult. Adulé par certains, décrié par d’autres, Didier Raoult ne laisse personne indifférent. Dans un monde de la médecine où tout doit être carré, le spécialiste en microbiologie a cassé de nombreux codes pour exprimer haut et fort ce qu’il pensait alors que la France cherchait désespéramment des solutions pour enrayer la propagation du Covid-19.

Dès les premiers cas de contamination, le Professeur Raoult a affirmé que le traitement à base d’hydroxychloroquine était la meilleure option pour les malades du Coronavirus. Le scientifique français est même allé plus loin en affirmant que le coronavirus est la grippe la plus facile à traiter. Au sein de la communauté scientifique française, Raoult ne fait pas l’unanimité et ses recommandations font l’objet de divers critiques. C’est dans ce contexte qu’un magazine extrêmement réputé dans le monde de l’édition a livré au grand public le top 20 des meilleures ventes de livres en France.

Raoult droit dans ses bottes

Le livre du professeur Raoult, intitulé Épidémies : vrais dangers et fausses alertes (Michel Lafon) se classe à la 17e place de ce classement très sélectif. Il faut noter par ailleurs que Didier Raoult a écrit son livre en un mois et il fut publié le 27 mars, l’ouvrage de 90 pages a été tiré à 12 000 exemplaires. Dans le manuscrit, le professeur Raoult revient sur l’histoire des épidémies récentes comme les virus H1N1 et Ebola avant de s’attarder sur le virus qui secoue le monde actuellement, le Coronavirus. Dans son livre, Didier Raoult persiste et signe, son protocole de traitement à base de chloroquine est très efficace pour lutter contre le Covid-19. Ce livre de Didier Raoult risque encore de faire des gorges chaudes.