Ce vendredi, la femme aux multiples casquettes, Roselyne Bachelot, était sur le plateau de ‘’C à vous’’. Et quand ç’avait été à elle, l’ancienne ministre de la Santé, le docteur en Pharmacie et l’animatrice radio, n’y était pas allée de main morte pour dire ce qu’elle pensait du débat autour de l’hydroxychloroquine en France. S’en prenant tour à tour au Professeur Raoult et aux politiques, l’ancienne ministre écolo, ne s’était gênée pour taper du poing sur la table.

Trop de sectarisme ?

Ils « ont politisé le sujet scientifique » avec une « des démarches sectaires d’un côté comme de l’autre », avait asséné Mme Bachelot, sur le plateau télé ce vendredi. L’ancienne Ministre de la Santé, qui semblait à l’aise sur le sujet, avait voulu loin des passions se centre non pas sur le fond du débat autour de la combinaison thérapeutique promu par le Pr Raoult, mais sur la « forme » des interventions. Selon Mme Bachelot, les différentes parties opposées autour de la question de la pertinence de ‘’ l’hydroxychloroquine ’’ faisaient de part et d’autre, preuve d’étroitesse d’esprit et surtout d’intolérance.

Le Pr Raoult pour vouloir à tous prix, au mépris d’une démarche scientifique qui avait jusqu’ici fait ses preuves, imposer son point de vue et promouvoir la combinaison thérapeutique qu’il avait choisie. Et les politiques pour avoir fait l’option de la stigmatisation du scientifique et de la politisation du débat, en lieu et place de la recherche de consensus scientifiques qui pourraient rassurer des Français en attente de traitements. Une polémique cependant qui n’était pas prêt de se tasser.

Il y a une semaine le Pr Raoult interviewé par un magazine français avait eu des mots vis-à-vis de ses détracteurs. « Je suis enseignant-chercheur en médecine (…) depuis des années (…). Mes détracteurs sont des enfants, (…) Je refuse de débattre avec des gens ayant un niveau de connaissance trop bas » avait déclaré Samedi dernier l’infectiologue à Paris-Match.