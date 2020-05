Il y a un peu plus d’un mois, après une discussion téléphonique avec son homologue américain Donald Trump ; Vladimir Poutine envoyait aux États-Unis du matériel médical pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. Un coup d’éclat pour les relations publiques du président russe, qui avait alors montré sa position de leader dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Ce mercredi, ‘’en représailles’’, les USA annonçaient à leur tour le don de plusieurs centaines de respirateurs à la Russie.

Échange de bons procédés

Au moment de la réception du matériel médical russe, en grande majorité des respirateurs, les USA était au plus fort de sa crise avec une pénurie accentué de matériel. Le cargo battant pavillon russe qui avait atterri sur l’aéroport de New York, alors nouvel épicentre de la pandémie, avait été alors d’une aide appréciable. Le président Trump lui-même avait qualifié le geste russe d’ « aimable ». Et face aux critiques d’une certaine partie de l’opinion américaine, la porte-parole du Département d’État Morgan Ortagus avait alors déclaré : « Nous sommes un contributeur généreux et fiable à la réponse aux crises et à l’action humanitaire à travers le monde, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Les deux pays se sont mutuellement fournis une aide humanitaire en temps de crise et le feront sans aucun doute à l’avenir ».

Ce mercredi ; alors que les USA et la Russie occupaient tous les deux le haut du pavé des pays les plus frappées par la pandémie, avec le nombre le plus élevé de cas de coronavirus au monde, respectivement 1,5 million et plus de 290 000 ; les USA payait en retour leur don à la Russie. Dans une annonce faite au cours du week-end par le Secrétaire d’état, Mike Pompeo ; le président américain Donald Trump aurait proposé à Poutine de lui envoyer « du matériel de tests ainsi que des ventilateurs» et que celui-ci avait accepté. Ce Mercredi, M. Pompeo annonçait que le matériel d’une valeur de 4.7 millions de dollars, était chargé et prêt à être livré.

« Les leaders …c’est nous… »

Des échanges de dons qui frappaient par leur incongruité, tant les deux pays avaient, eux-mêmes le grand besoin de leurs « propres dons ». Les USA et la Russie étant respectivement les premier et second pays les plus touchés par la pandémie, avec des millions de personnes affectés et des centaines de mille de personnes décédées. Mais visiblement, le nouveau coronavirus, n’avait en rien émoussé les ardeurs de ces éternels rivaux, dans la guerre hégémonique qu’ils se livraient depuis plusieurs décennies. « Les États-Unis font don de 200 ventilateurs produits aux États-Unis au peuple russe pour lutter contre le COVID-19. (…) et (nous) continuons d’être un leader mondial dans les contributions pour lutter contre cette pandémie » écrivait sur twitter le sécrétaire Pompeo.

The United States is donating 200 U.S.-produced ventilators to the Russian people to help fight COVID-19. We’ve committed over 15,000 ventilators to more than 60 countries and continue to be a global leader in contributions to fight this pandemic. #InThisTogether pic.twitter.com/63hDG1NCv0 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 20, 2020

La pandémie étant devenue prétexte à une affirmation de sa qualité de « leader » où les aides et les dons ne feraient partie que d’une sorte de propagande savamment établie. Ce mercredi, le Chef de la diplomatie américaine écrivait en susbtance: « Les États-Unis continueront de jouer un rôle de premier plan dans la réponse mondiale au COVID-19. Notre assistance à ce jour illustre l’incroyable esprit humanitaire du peuple américain ».