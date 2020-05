La majorité des français estiment que la cigarette électronique est efficace pour arrêter de fumer. D’après un sondage réalisé par la société Odoxa, et publié hier lundi 18 mai 2020, 60% des français estiment que la cigarette électronique est un outil efficace pour aider à réduire le tabagisme. Dans cette population, on retrouve 92% de vapoteurs et 69% de fumeurs, à être de cet avis. Par ailleurs, ils sont 53% des personnes sondées à s’être tournés vers la cigarette électronique, espérant diminuer la consommation du tabac. Cette transition de la cigarette classique à l’électronique, s’explique par la différence de prix puisque celle classique est à 10 euros, ce qui fait d’elle un produit de luxe.

Une occasion de prendre de la nicotine en tout temps

53% des français ont l’intention de faire des économies, quand ils se mettent à vapoter. La plupart des cas se remarque chez les CSP- (64%) et les femmes (63%). D’un autre côté, certains vapoteurs (30%) se tournent vers la cigarette électronique pour moins indisposer leur entourage. Par contre, pour d’autres personnes (23%), c’est une occasion de pouvoir prendre de la nicotine en tout temps et dans n’importe quel lieu. Si la majorité des français estiment que vapoter peut diminuer sa consommation de tabac, certains doutent quant à son efficacité pour arrêter une fois pour toute, la cigarette classique. Ils sont 45% à le croire. Les plus convaincus, sont les vapoteurs exclusifs (92%).

2 millions de vapoteurs en France

Viennent ensuite les vapoteurs quotidiens (91%), les fumeurs de tabac (55%) et les patrons d’entreprise (54%). « L’écart que nous constatons entre les Français et les vapoteurs n’est pas nouveau et s’explique. Le scepticisme d’une bonne part de nos concitoyens à l’égard de la cigarette électronique n’est pas seulement lié à leurs doutes sur son efficacité. En effet, une majorité d’entre eux juge toujours qu’elle est aussi risquée (55%) voire même plus risquée (9%) que le tabac » ont analysé les sondeurs. Notons que la France compte actuellement 2 millions de vapoteurs. Ce chiffre fait du pays le 3e marché mondial pour l’e-cigarette, derrière les USA et le Royaume-Uni. Pour le marché français plusieurs sites proposent des cigarettes électroniques. Vous pourrez acheter une cigarette électronique qui vous convienne sur le site de vapoter.fr.