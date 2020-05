C’est l’affaire qui a défrayé la chronique en France ces derniers jours. Le polémiste français Eric Zemmour, plusieurs fois condamné en France, notamment pour incitation à la haine raciale a fait l’objet d’une agression verbale en pleine rue. La vidéo de l’incident a été publiée sur la toile par l’individu lui-même. On pouvait le voir dans une courte séquence suivre Eric Zemmour tout en l’insultant. Ce dernier tentait tant bien que mal de lui échapper en marchant le plus vite possible. Après cet acte, l’homme n’a cessé de revendiquer son action, tout en se vantant sur ses profils sociaux.

Mais voilà, la justice a décidé de s’autosaisir et de mener une enquête pour « violences » et « menaces ». Face à la tournure des événements qui n’était visiblement pas prévue par l’agresseur, et au tollé général provoqué par son acte, il a tenu à faire un point sur la situation et a même semblé changer de version. La vidéo a été répérée et postée sur la toile.

« Tout d’abord, je ne m’attendais pas à croiser Eric Zemmour, une personne avec qui je suis en total désaccord sur ces idées et sur tout ce qu’il véhicule… En le voyant, je me suis laissé emporter… Je tiens à préciser que je ne l’ai pas touché. Je n’avais ni l’intention, ni l’envie de l’agresser physiquement… Je ne lui ai pas craché dessus. On peut voir dans une vidéo publiée par la suite me vanter de lui avoir craché dessus, mais c’est complètement faux. Vraiment c’est complètement faux, ce n’est pas vrai … J’ai mal agi. Je n’aurais pas dû agir de cette façon, j’ai pu le blesser et j’ai choqué beaucoup de monde et je regrette vraiment mon geste» a-t-il lancé dans une sorte de méa culpa sur la toile. Pas sûr cependant que cela arrête l’enquête…