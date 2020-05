Depuis quelques heures, les réseaux sociaux sont particulièrement agités. En effet, une vidéo montrant Éric Zemmour se faire violemment insulter et cracher dessus ne cesse de faire le buzz. Face à la polémique et au tollé suscité par les images, l’agresseur s’est filmé, revenant avec détails sur les raisons de son geste.

Jeudi dernier, un individu a reconnu le polémiste Éric Zemmour après que ce dernier ait fait ses courses. Très vite, il s’est alors mis à la suivre, proférant insultes et menaces, le tout, en filmant la scène avec son téléphone. Il va alors lui cracher dessus, toujours en filmant le tout, avant de mettre ces images en ligne, sur les réseaux sociaux.

Éric Zemmour agressé en pleine rue

Si certaines personnes ont soutenu sa démarche, d’autres en revanche, ont eu énormément de mal à comprendre pourquoi ce dernier, qui se présente sous le pseudonyme Haram La Gratuité, a décidé d’agir de la sorte et tout mettre en ligne. Face au buzz, il a alors accepté de revenir sur les raisons de son geste, affirmant qu’il était tout simplement impossible de discuter avec Zemmour, ce dernier étant « trop fort ».

Une vidéo qui aliment la haine et les amalgames

Face à cette situation et sachant que le débat était inutile, il ne lui restait alors qu’une seule solution, la violence. Des explications qualifiées par beaucoup, de surréalistes, d’autant qu’elles viennent directement donner du crédit à la logique zémourienne. En effet, ces images lui permettront d’appuyer ses propos et de continuer à alimenter les critiques et les amalgames à l’encontre des communautés maghrébines et musulmanes de France.