Les eucalyptus forment un groupe important d’arbres (plus de 800 espèces reconnues) de très haute stature du genre eucalyptus sp., de la famille des myrtaceae dont la taille minimale est de 10m, son arbre peut s’élever au-delà de 50m de hauteur. Les eucalyptus sont des arbres tropicaux, subtropicaux à tronc unique et très anciens qui se distinguent de ses homologues des forêts par son tronc lisse de couleur gris-brun qui a tendance à se détacher naturellement par plaques légères. Ses branches sont aussi de la même couleur. Toutefois il y a une espèce d’eucalyptus, eucalyptus deglupta, appelé arbre ou eucalyptus arc-en-ciel, au tronc lisse mais multicolore selon les saisons. Les eucalyptus se catégorisent : en eucalyptus de forêt avec un faîte foliaire à la partie terminale du tronc et eucalyptus de bois dont les branches commencent à apparaître à faible distance au-dessus du sol.

Les eucalyptus possèdent toute une gamme de mécanismes d’adaptation et ont une croissance rapide, ce qui a favorisé leur résistance dans les temps, leur germination spontanée dans de nombreux environnements tropicaux et même méditerranéen. C’est pour cela que l’eucalyptus est une espèce de choix pour un reboisement rapide. Il faut noter par ailleurs qu’il se développe bien sur les sols acides et humides. Toutefois, bien que l’eucalyptus puisse supporter le froid près de zéro pour certaines espèces, il ne saura survivre au-delà de -12°C.

Des feuilles aromatiques et activité biologique

L’essence des feuilles d’eucalyptus et ses innombrables pouvoirs ont fait de l’eucalyptus une plante aromatique très prisée dans le monde entier. Voici les raisons. Ses feuilles très odorantes permettent d’identifier les eucalyptus à distance. Ce sont des feuilles longues, effilées, opposées et à bout pointu. Les eucalyptus fleurissent puis donnent des fruits et les fleurs possèdent de nombreuses étamines qui peuvent être de couleur blanche, crème, jaune, rose ou rouge selon l’espèce. Les fruits sont en forme de capsules ovoïdes et ligneuses renfermant à leur tour plusieurs graines microscopiques. Ces feuilles ont des propriétés anti-inflammatoires, antivirales, antibactériennes et pour booster le système immunitaire.

Les propriétés antimicrobiennes de l’huile essentielle d’eucalyptus tereticornis du Bénin ainsi que l’efficacité de cette huile essentielle contre les tiques sont confirmées dans la publication d’Alitonou Guy et al. (2004). Les feuilles en infusion orale servent à guérir les plaies, les infections fongiques (candidose, etc.) en inhibant leur croissance, d’analgésique, aide à traiter le rhume, les douleurs névralgiques, la grippe et les sinus (Gomes-Carneiro et al., 1998). Les feuilles d’eucalyptus sp. sont cuites dans l’eau jusqu’à ébullition puis administrée une fois la solution refroidie. En association (dans une eau porté à ébullition) avec Dodonaea viscosa, Lagenaria rufa, Mitragyna rubrostipulata, le citronnier et l’oranger, l’eucalyptus fournit un excellent traitement pour baisser la fièvre sous forme de bain et décoction orale (Banderembako et Ntitangirageza, 1978).

L’huile essentielle d’eucalyptus

L’eucalyptus est une plante ancestralement utilisée contre les infections, pour aseptiser les voies pulmonaires, fluidifier les mucosités et contre la fièvre. Par exemple, les anciens faisaient bruler les feuilles d’eucalyptus pour désinfecter les lieux et prévenir l’épidémie, ou bien pouvaient en faire bouillir dans de grandes casseroles pour un effet macroscopique. Tout simplement parce que ces feuilles sont abondamment de plus de 23 composés parmi lesquels : des tanins, de l’alcool cérylique, du diphénol ou pyrocatéchine, de la résine acide et de l’huile (5 à 7%) aux multiples enzymes dont le cinéol, l’eucalyptol qui représentent 80-85% de la composition de l’huile. On ne s’étonnera donc pas de voir les populations se réapproprier les bienfaits de l’eucalyptus durant cette pandémie du COVID-19.

Attention, quelques mises en garde

L’huile essentielle d’eucalyptus est contre indiquée chez la femme enceinte ou allaitante ainsi que chez l’enfant de moins de 6 ans. Il est très important de toujours diluer une huile essentielle avant chaque utilisation. Le bois d’eucalyptus n’est approprié pour la menuiserie mais plus en papeterie. Il produit une résine qui sert beaucoup au cirage. L’application de l’huile essentielle d’eucalyptus tue rapidement les tiques mâles après 45 min mais moins facilement les tiques femelles qui peuvent tenir jusqu’à 325 min. Il faudrait donc poursuivre le traitement au-delà de 7h de temps ou une journée entière.