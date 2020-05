Le béninois Expédit Ologou, politologue, Journaliste, était l’invité Afrique de Radio France International ce vendredi 22 mai. Au micro de Carine Frenk, le président du CIAAF, un centre de recherche sur la gouvernance a abordé plusieurs sujets d’intérêt national dont les communales dernières et notamment la présidentielle de 2021.

Expédit Ologou a tenté de justifier le taux de participation de 49% dégagé à l’issue du scrutin du 17 mai dernier. « C’est un taux de participation relativement satisfaisant en raison de la crise du covid-19 et en raison des suites de la crise électorale de 2019, beaucoup d’observateurs se disaient que ce taux sera un peu plus faible », justifie-t-il.

En effet, l’on a constaté de fortes disparités à divers endroits qui s’observent selon Expédit Ologou, qu’on soit en ville ou en campagne. « Dans les zones urbaines comme dans la capitale économique Cotonou, la participation est relativement faible. La plateforme électorale parle de 20 à 22% alors même que dans les zones rurales, elle est nettement plus importante parfois dépassant les 60 voire 65%. C’est la preuve que dans les zones rurales, les populations souhaitent être un peu plus proche de leurs élus au niveau local alors qu’en ville les citoyens ont préféré rester à la maison d’une part en raison de la crise du covid-19 et d’autre part en raison peut-être du désintérêt qui aurait pu naître au lendemain de la crise électorale de 2019 », fait-il remarquer.

L’enjeu des communales…

Les communales du dimanche 17 mai constituent le socle déterminant de la présidentielle de 2021. L’enjeu est de taille et le scrutin semble échapper à l’opposition, soutien Expédit Ologoun. « Le code électoral prévoit que pour avoir un candidat à la présidentielle, il faut 16 parrainages venant de députés et ou de maires. Or, l’opposition est absente à l’assemblée nationale. Le seul parti de l’opposition considéré comme tel qui se trouve aux communales n’a pas au regard des résultats, 16 mairies en sa disposition. Théoriquement, il est difficile pour un parti d’opposition de présenter un candidat à la présidentielle de 2021 sauf après mobilisation ou transaction politique. Au fond, la présidentielle de 2021 a eu lieu à l’occasion de ces communales ».