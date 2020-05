L’ancienne ministre française de la santé Roselyne Bachelot a averti que ce sera la pénurie de vaccin qui surviendra, après celle des masques. Sur le plateau d’une émission de télévision française le lundi 4 mai 2020, la femme politique âgée de 73 ans analysé l’épidémie et les conséquences qu’elle engendre à cause confinement dans le domaine du transport des médicaments, la production des matières premières et le problème de la concurrence. Elle a évoqué le sujet du vaccin contre le covid-19 tant attendu, et dont les recherches sont en cours dans le monde entier. Elle s’est montrée peu optimiste concernant la question, estimant que dans ce genre de situation « c’est au plus fort la poche », puisqu’à l’en croire la concurrence devient rude.

Une pénurie qui causera plus de dommages

« Je ne veux pas jouer les Madames Irma, mais je peux vous garantir que sur les vaccins ça va être la même chose, la concurrence va être sanglante, parce que dans une pandémie, la moitié de la planète est confinée, les problèmes d’approvisionnement vont être cruciaux, et ça risque d’être Règlement de compte à OK Corral, c’est sans foi ni loi » a déclaré Roselyne Bachelot. Visiblement, cette pénurie causera plus de dommages aux différents peuples du monde entier. Notons que la pénurie de masques s’est fait assez ressentir dans l’Hexagone. Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, avait évoqué la non-préparation effective du pays face à la pandémie, traduite par le manque de masques.

Plus de 25000 morts en France

« Au début de la crise, le ministère nous a dit qu’ils étaient prêts (…). Mais on a vite réalisé que c’était faux. » avait-il déclaré. Pour rappel, le coronavirus continue de sévir dans le monde entier. La maladie a contaminé plus de 3 700 000 personnes, et le nombre de décès s’élève à 263 831. En France, le nombre de mort a franchi la barre des 25 000 morts. Le gouvernement table sur un déconfinement à partir du lundi 11 mai prochain.