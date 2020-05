Quelques jours après le déconfinement progressif en France, l’artiste rappeur Booba affiche une fois encore sa solidarité avec les français dans la lutte contre le coronavirus. Il l’a exprimé à travers un geste simple, mais fort, vu le contexte actuel de la crise sanitaire mondiale. En effet, le “Duc de Boulogne” a pris l’initiative de fabriquer des masques de protection à partir des stocks de sa toute première collection de marque. Les masques confectionnés vont aller à l’endroit des personnels soignants des hôpitaux. C’est l’artiste même qui a donné l’information en publiant sur Instagram des vidéos dans lesquelles on peut voir plusieurs personnes qui s’affairent à fabriquer les masques.

Des masques de marques DCNTD bientôt dans les hôpitaux

Pour une nouvelle fois, le rappeur français Booba agit en faveur de la lutte contre le nouveau virus. Cette fois-ci, il a décidé de recycler les stocks de sa collection de marque pour en faire des masques de protection. Disconnected (DCNTD), sa marque va être donc mise à contribution pour fabriquer des masques afin de les offrir aux personnels de santé des hôpitaux. Le rappeur avait dans un passé récent publié une vidéo qui montrait sa fille en pleine activité de confection de masques de protection. Je fabrique ” des masques(…) pour les hôpitaux” avait-elle affirmé. Booba ne cesse de montrer sa générosité à l’égard des français en ces temps de crise sanitaire.

Corona Time, l’autre initiative de Booba

Alors que toute la France était en confinement général, Booba avait pensé et conçu “ Corona Time “, un programme de télévision qui informait sur la pandémie. L’émission était diffusée sur IGTV et informait non seulement à travers des reportages mais aussi à travers des discussions directes entre Booba et d’autres rappeurs sur des questions relatives à la crise. ” On a tous un rôle à jouer, c’est un problème mondial. Le but c’est d’utiliser mon following pour sensibiliser les gens, les inciter à rester chez eux” avait-il confié à Europe 1.