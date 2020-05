Ce mercredi 20 mai 2020, il a été découvert sur les murs d’une mosquée dans le quartier Favreau dans la ville de Cholet (Maine-et-Loire) une inscription de menace de mort. «Vous serez fusillé !!!» a été tagué deux fois de suite sur les murs de la mosquée en plein mois de ramadan. Suite à la découverte, le Conseil français du culte musulman a dénoncé le fait sur Twitter en apportant son soutien aux fidèles.

« Le CFCM condamne avec force les menaces de mort ‘’ Vous serez fusillés ‘’ inscrites sur les murs de la mosquée de Cholet ( Maine et Loire), dans la nuit du destin, moment important du calendrier musulman. Soutien total aux fidèles face à cette provocation abjecte, » a indiqué le tweet.

Une plainte sera déposée contre X

De son côté, l’observatoire national de lutte contre l’islamophobie a aussi apporté son soutien aux fidèles en prenant la décision de porter plainte contre X afin de faire la lumière autour de la situation. « L’observatoire national de lutte contre l’islamophobie dénonce la multiplication de ces actes vils et odieux contre les lieux de cultes, lieux de prière et de recueillement et exprime sa colère et son indignation. L’observatoire national de lutte contre l’islamophobie a aussi apporté son soutien aux fidèles de la mosquée de Cholet. Une plainte sera déposée contre X pour faire toute la lumière sur cet acte ignoble» a indiqué le communiqué de presse de l’observatoire.