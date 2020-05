En France, les agents de la police interpellent le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner à propos d’une vidéo, qui selon eux incite à la haine envers leur corporation. Cela fait suite à la diffusion, cette semaine, d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on pouvait voir Alix Desmoineaux, une star de téléréalité tenir des propos injurieux à l’endroit des policiers. Les policiers tout en dénonçant l’acte de la star, estiment qu’elle mérite de répondre de ses actes devant les juridictions compétentes.

Alix Desmoineaux provoque

La vidéo qui a suscité des réactions dans le rang des hommes en uniforme a été diffusée par la star de la téléréalité sur son compte Instagram. Dans la vidéo, on pouvait la voir en voiture insulter des agents de la police, alors que ceux-ci étaient en train d’effectuer un contrôle routier. ” C’est fou de toujours contrôler des noirs et des Arabes” a lancé d’abord à bord de sa voiture la candidate de l’émission de téléréalité ‘Les Marseillais‘. Elle poursuit, mais cette fois-ci en traitant les agents de la police de façon vulgaire avec un terme péjoratif. ” bande de p*** (…) Désolé pour la vulgarité” a-t-elle ajouté. Suivi par plus 1,8 million de personnes, la vidéo s’est vite répandue et le collectif des agents de la police ne compte pas rester les bras croisés.

Le ministre de l’Intérieur doit agir

Après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, le syndicat policier Unité-SGP-FO donne de la voix. À travers un courrier adressé au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, le secrétaire du syndicat, Yves Lefebvre demande que justice soit faite afin de laver l’honneur de la police. L’association de défense des policiers a demandé à Castaner de porter plainte pour outrage et incitation à la haine, car selon elle cet acte pourrait nuire à la réputation des policiers. “ Nous saisissons ce jour C. Castaner par courrier et lui demandons instamment de déposer plainte contre Alix Desmoineaux de l’émission les Marseillais. Ce grave outrage devant près de 2 millions de personnes ne peut rester sans réaction” écrit un responsable de la police sur son compte tweeter.

Un nouvel épisode de “haine anti-flics” selon le secrétaire général d’Unité SGP-FO

Selon les écrits de Yves Lefebvre, la star est vraiment très vite aller en besogne dans ses propos et cela ne peut en aucun cas être toléré. “Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos sur les réseaux sociaux ” a-t-il expliqué avant de faire savoir que ses propos vont créer de la ” haine à l’encontre des forces de l’ordre“. Dans sa correspondance au ministre de l’Intérieur, même s’il demande que justice soit faite, il estime tout de même que ce sont “avant tout des propos délictueux” que la star a avancé contre leur corporation. Dans son indignation, il voit se profiler à l’horizon un nouvel épisode de “ la haine anti-flics“.