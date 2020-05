Jeudi dernier, le parquet de Lyon a confirmé l’arrestation de deux hommes, dans les régions du Rhône et de l’Ain. En effet, ces derniers étaient soupçonnés de vouloir mener à bien diverses actions violentes à l’encontre des représentants des forces de l’ordre, une fois la période de confinement terminée. L’un des deux individus a été placé sous contrôle judiciaire.

Selon la justice française, les deux hommes en questions sont directement soupçonnés d’appartenir à la mouvance d’ultragauche. Les premiers éléments recueillis eux, semblent aller en ce sens, les deux individus ayant également prévu de s’en prendre aux forces de l’ordre. De fait, une information judiciaire a été ouverte à leur encontre, pour « association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ». L’un des deux individus a été placé sous contrôle judiciaire tandis que le second lui, dispose désormais du statut de témoin assisté.

Deux hommes arrêtés en France

L’un des deux suspects est également soupçonné d’avoir acheté une arme afin de mener à bien son projet. Toutefois, lors de la perquisition menée par les forces de l’ordre, seules les armes d’une personne qui ne se trouvait pas sur les lieux ont été découvertes. Ces armes ne sont toutefois pas qualifiées comme étant véritablement dangereuses et surtout, sont détenues de manière tout à fait légale.

Des membres de la mouvance ultragauche ?

Les suspects eux, ne sont pas inconnus de la justice. En effet, l’un des deux hommes aurait déjà écopé d’une peine de six mois de prison, fin 2018, pour des faits de violences et d’outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique. En outre, ce même individu a également été condamné pour regroupement en vue de dégradations. Enfin, le second suspect a été condamné à cinq mois de prison, pour « participation avec arme à un attroupement et dégradations ».