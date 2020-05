Le ministre français de la santé Olivier Véran et le Premier ministre Edouard Philippe ont réprimandé l’infectiologue Didier Raoult. Dans une interview accordée à un média français le ministre de la santé a condamné des propos « pas très responsables » tenus ces derniers jours. Le microbiologiste avait estimé que la contagiosité du coronavirus n’est pas extrême et « la mortalité, pour l’instant, n’est pas extraordinaire ». Et même si Olivier Véran reconnaît en la personne de Didier Raoult un « grand virologue », cela ne l’a pas empêché de tancer ce dernier. Selon lui, en termes de prévisions, il préfère se référer à des experts qui ne disent pas qu’il y aura une diminution de morts dû au coronavirus, « que par accident de trottinette ».

« L’Histoire nous dira qui avait raison »

Olivier Véran a également dit préférer choisir l’avis des experts, plutôt que ceux « qui ne disent pas qu’il n’y aura pas de seconde vague après avoir dit qu’il n’y aurait pas de première vague », se référant aux premières vidéos de Didier Raoult. Ce lundi 4 mai 2020, le Premier ministre français Edouard Philippe s’est aussi attaqué au professeur. Lors de son discours face au Sénat, lors de la présentation du plan de déconfinement, il a exhorté à la prudence, tout en lançant une pique à l’infectiologue. « Tel savant nous dit, affirmatif et catégorique, qu’il ne peut pas y avoir de deuxième vague et que le virus s’éteindra avec l’été, tel autre, tout aussi savant et respecté, nous dit l’inverse. L’Histoire nous dira qui avait raison.» a-t-il laissé entendre.

L’ARS avait répondu à Didier Raoult

Edouard Philippe a cependant dit craindre que la France ne dispose pas du temps pour attendre que l’histoire juge les faits. Notons qu’avant les deux ministres d’Emmanuel Macron, c’était l’Agence régionale de la Santé (ARS) qui avait répondu à Didier Raoult. Alors qu’il avait estimé que l’épidémie est en train de disparaître au fil du temps, le directeur de l’Agence régionale avait dit le contraire.