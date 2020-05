Une jeune femme âgée de 29 ans s’est suicidée, pendant qu’elle était en détention dans une prison de la commune de Caen, au nord de la France. En effet, elle avait été retrouvée pendue à l’intérieur de sa cellule le 05 février 2020. Sa famille a déposé une plainte contre X, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. L’information a été donnée ce samedi 2 mai 2020, par la famille et son avocat à un média français. Selon la plainte dont une copie a été obtenue par le journal, la femme avait été emprisonnée depuis juin 2018, au sein de plusieurs centres pénitentiaires, pour avoir commis des faits de violence à l’encontre de certaines personnes. La dénommée Pauline D. écoulait quatre peines, qui allaient de 3 à 12 mois de prison.

Elle avait de graves problèmes de personnalité

Certaines de ces peines avaient été prononcées lors de son incarcération. Cependant, elle pouvait être libérée en juillet 2020. Maître Jean-Guillaume Le Mintier, avocat de la famille éplorée, a fait savoir que Pauline D. endurait de graves problèmes de personnalité « de type psychotique ». Cela nécessitait une prise de médicaments ainsi qu’une prise en charge psychiatrique, puisqu’elle avait été reconnue comme adulte handicapée psychique. «Elle avait une tendance à commettre des actes auto et hétéro-agressifs, c’est-à-dire contre elle et contre les autres, et avait tenté auparavant de se suicider à trois reprises en détention» détaille Me Le Mintier.

Un « dysfonctionnement grave » selon l’avocat

A en croire ce dernier, en dépit des risques qui étaient pourtant bien connus, aucune mesure n’a été prise par l’administration pénitentaire pour prévenir une nouvelle tentative de suicide. Une telle chose est assimilable à un « dysfonctionnement grave » selon l’avocat de la famille. «L’administration pénitentiaire a le devoir de prendre toutes mesures nécessaires à la protection de l’intégrité physique de la détenue et d’informer a minima l’établissement» a-t-il rappelé.