Alors que les français notamment le personnel sanitaire a eu beaucoup de peine, depuis quelques semaines, pour s’équiper de masques contre le coronavirus, les autorités françaises ont annoncé que l’équipement très rare sera disponible à profusion dès la semaine prochaine. Une annonce que fustigent les médecins et autres Ordres de professionnels de santé tout en estimant qu’il y a anguille sous roche.«Où étaient ces masques quand (…) tous nos personnels en prise directe avec la maladie tremblaient et tombaient chaque matin ?». les professionnels de la santé ont, dans un communiqué intitulé «les masques tombent», dénoncé cette grande distribution des masques au grand tapage médiatique qu’ils qualifient de surenchère de l’indécence. Le personnel de santé a aussi subi des pertes depuis le début de la crise sanitaire due au Coronavirus, plus de 09 décès sont déjà enregistrés.

“Toute guerre a ses profiteurs”

En effet, l’ordre a d’abord déploré le fait que les masques ne soient pas mis à disposition des soignants alors que le gouvernement a annoncé à grand renfort de communication tapageuse la vente au public par certains circuits de distribution. «Comment nos patients, notamment les plus fragiles, à qui l’on expliquait jusqu’à hier qu’ils ne pourraient bénéficier d’une protection adaptée, vont-ils comprendre que ce qui n’existait pas hier tombe à profusion aujourd’hui. 100 millions par ici, 50 millions par là. Qui dit mieux ? s’est préoccupé l’ordre avant d’indiqué que cela est la surenchère de l’indécence.

Dans ce communiqué les professionnels de santé ont fait savoir que les masques grand public auraient été d’une grande importance pour eux dans la lutte contre le mal planétaire. Pour rappel, le port de masque est exigé et obligatoire dans les transports publics dès le 11 mai. Le gouvernement du président Macron, avait aussi annoncé avoir importé de la Chine 500 millions de masques et 150 millions seront livrés à partir de la semaine prochaine.

Une réplique de la Fédération du commerce et de la distribution

Dans un communiqué publié le 1 mai, la Fédération a indiqué qu’il n’y a pas de stock caché. Les enseignes de grande distribution n’ont jamais été chargées de l’achat et de la fourniture de masques aux soignants et leur attribuer la responsabilité des difficultés d’approvisionnement est faux et malhonnête, s’est défendue la Fédération. Quant à l’accusation pour des masques qui seraient dissimulés, elle a expliqué que les enseignes n’avaient pas le droit de vendre des masques au grand public et que la seule autorisation valable était d’en acheter sur les marchés internationaux, pour la sécurité de ses propres employés et pour approvisionner les PME, à la requête de l’Etat. La fédération a ensuite indiqué que l’autorisation de vendre les masques grand public a été accordée le 24 avril et prendra effet à compter du 04 mai.