La crise sanitaire qui secoue la France depuis le premier cas de coronavirus est un fait sans précédent lorsqu’on se réfère à ses vingt dernières années. Une situation qui est également accompagnée d’une crise économique majeure qui risque de pousser encore plus le pays dans les bras des partis d’extrême droite si rien n’est fait. À ce propos, l’ancien président français Nicolas Sarkozy a son opinion sur la communication du gouvernement Macron. Les propos ont été rapportés par le magazine l’Express et ne semble pas flatteur pour l’équipe d’Edouard Philippe et d’Emmanuel Macron.

D’après le magazine, M. Sarkozy n’a pas été avare en conseils, y compris à Emmanuel Macron lui-même. Pour lui, la communication du gouvernement est totalement ratée et il urge que des mesures soient prises au plus vite. Selon des propos d’un membre du gouvernement rapporté par le magazine: “Pour l’après, il (ndlr : Nicolas Sarkozy) est persuadé que l’union nationale est un boulevard pour le Rassemblement national”.

Pour ne pas ouvrir la voie au parti de Marine Le Pen, il appelle ainsi à des mesures urgentes concernant trois secteurs : la fiscalité, le domaine médical et le pouvoir d’achat… sans quoi, l’ancien président prédit un avenir sombre : “Si vous ne faites pas ça avant l’été, vous êtes morts“