Après l’appel du chef de l’État français, Emmanuel Macron, à l’union et à la solidarité des français contre la pandémie du coronavirus, Ségolène Royal estime que l’heure n’est plus à des critiques à l’endroit de l’exécutif. La socialiste qui avait depuis janvier dernier enchaîné des critiques à l’égard d’Emmanuel Macron affirme que « ce n’est plus le moment de critiquer » le gouvernement Macron. Elle s’est confiée ce dimanche à un média français.

« On a besoin de l’énergie de tous »

Emmanuel Macron avait souhaité une solidarité entre les français pour limiter la propagation du coronavirus. Récemment lors d’un hommage au Général de Gaulle, il a exprimé encore sa volonté de voir unir ses citoyens contre la maladie. Contre toute attente, il semblerait que son appel a fait écho chez Ségolène Royal. Alors que la France attend dans une quinzaine de jours le bilan sanitaire du déconfinement lancé le 11 mai dernier, Ségolène Royal se reverse de ne plus faire des observations critiques de la gestion de l’exécutif du coronavirus. Elle pense désormais que chaque français doit s’unir pour aider la France à se rattraper afin de se « relever assez vite » de la crise sanitaire. Elle appelle donc les français à « converger l’ensemble des énergies » face à cette pandémie. « Nous rentrons dans une nouvelle phase où on a besoin de l’énergie de tous » a-t-elle rappelé. Selon l’ancienne candidate à la présidentielle de 2007, l’heure n’est donc plus aux critiques envers l’exécutif français.

« Le monde entier a vu les difficultés de la gestion de la crise en France »

Tout en rappelant qu’elle n’a pas manqué de soulever dès le début de la crise de masque de protection, elle a indiqué que la France doit faire le nécessaire pour limiter la propagation du virus, et ceci avec le concours de tous les français. Elle a également expliqué que la France a échoué dans sa gestion de la pandémie. Le monde entier a vu les difficultés de gestion de la crise en France » a fait savoir Ségolène Royal. Il faut notifier que la présidentielle de 2022 connaîtra une probable candidature de la socialiste car à en croire ses propos elle pourrait se représenter une nouvelle fois..