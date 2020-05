Un adolescent de 17 ans a été assassiné en France. Selon les informations d’un média français, les faits se sont déroulés hier dimanche 17 mai 2020, vers 19h30 dans le quartier de Planoise à Besançon, une ville de l’est du pays, située dans le département du Doubs. Il se peut qu’il ait été tué à bout portant par un seul tir. Les secouristes qui sont arrivés sur les lieux, auraient essayé en vain de maintenir ses signes vitaux. Les conditions dans lesquelles cet assassinat a eu lieu demeurent toujours entourées de points d’ombre. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la police judiciaire et la sûreté départementale du Doubs. Selon la substitut du procureur de Besançon, Alexia Marquis, la victime est connue des forces de l’ordre.

Dix blessés et un mort

A l’en croire, l’adolescent a été tué par une balle dans le thorax, pendant qu’il était au pied d’une barre d’immeuble. Une personne a été arrêtée, mais selon la substitut du procureur, celle-ci ne serait pas l’auteur du crime. Ce dernier est toujours en cavale. Notons que les affrontements entre bandes ennemies a fait dix blessés et un mort, dans le quartier de Planoise entre novembre 2019 et mars 2020. La situation avait amené la préfecture du Doubs à instaurer un couvre-feu pour les adolescents de moins de 16 ans, à la mi-mars dernière. Au cours de cette même année, quinze personnes soupçonnées d’avoir des liens avec des règlements de compte armés relatifs au trafic de stupéfiants, avaient été mises en examen.

7 personnes en détention provisoire

Sept personnes avaient été mises sous contrôle judiciaire. Aussi une mère de famille ainsi que sept autres hommes âgés entre 18 et 25 ans, avaient-ils été placés en détention provisoire. « Il n’est plus possible de constater que des enfants de 13, 14 ou 15 ans sont sur des places de deal en train de revendre des produits stupéfiants, sans s’interroger sur la responsabilité pénale de leurs parents » avait indiqué le procureur de Besançon.