Des prêtres de la paroisse Saint Jean-Paul II, située dans la ville de Limoges au centre sud-ouest de la France, réalisent des confessions, en règle avec les mesures de distanciation sociale. L’information été donnée par un média français. Une banderole assez visible depuis la route, indique « Venez comme vous êtes », autrement dit en voiture. Ainsi pour faire face au covid-19, la paroisse suggère depuis une semaine, un « drive confession » permettant d’avoir une absolution au volant, respectant la distance réglementaire. Le média a rencontré les pères David de Lestapis et Vincent Poiteau qui recevaient les fidèles.

Il a tiré son inspiration de la Pologne

Le prêtre David qui se tient sur une chaise placée sur le parking de l’Eglise, écoute les chrétiens venus se confesser, tout en restant protégé des intempéries par un auvent. Il a fait comprendre au média que le fait d’ «accueillir des personnes et leur donner le pardon de Dieu est l’un des sept sacrements. (…) Nous sommes en plein air et les distances de sécurité sont respectées. Nous sommes dans notre rôle». Ce prêtre qui a suivi une formation en communication a tiré son inspiration de dispositifs notamment aperçus en Pologne, aux Etats-Unis et au Mexique.

Le « drive confession » fermera ses portes le 11 mai

Le père Vincent Poiteau, assis derrière la petite porte d’un confessionnal, à l’entrée de l’Eglise Saint-Jeanne d’Arc reçoit chaque samedi de 10 heures à 12 heures les personnes qui éprouvent le besoin de parler à un confesseur. Le samedi dernier, une mère de famille âgée d’une quarantaine d’années et sa fille ayant presque 10 ans, ainsi qu’une septuagénaire étaient venues se confesser. Le « drive confession » fermera ses portes le 11 mai prochain, jour du déconfinement. Rappelons qu’en Pologne, un curé de l’ouest du pays avait décidé d’offrir à ses paroissiens l’opportunité de se confesser avant la fête de Pâques.

Selon un média français, les fidèles désireux de se confesser viennent sans descendre de leur véhicule. La confession se fait à vitre baissée, et à une distance d’au moins 1,5 mètre afin d’empêcher la propagation du coronavirus.