Félicien Kabuga, un homme d’affaires rwandais qui serait impliqué dans le génocide de 1994, a été arrêté ce samedi 16 mai 2020, en région parisienne. L’information a été donnée par le parquet général de Paris dans un communiqué. Présenté comme un bras financier du génocide rwandais, l’homme âgé de 84 ans a été interpellé au cours d’une opération menée très tôt le matin par les gendarmes de l’office centrale de lutte contre les crimes contre l’humanité (OCLCH), soutenus par le groupe d’observation et de surveillance de la gendarmerie d’Île-de-France et un peloton d’intervention de la garde républicaine. Félicien Kabuga «résidait sous une fausse identité dans un appartement d’Asnières-sur-Seine, grâce à une mécanique bien rodée et avec la complicité de ses enfants»a souligné le parquet.

Il est visé par un mandat d’arrêt international

L’octogénaire est accusé d’avoir mis sur pied les milices Interahamwe, qui sont les principales organisations armées du génocide de 1994. Aussi est-il visé par un mandat d’arrêt du Mécanisme international, l’organisation qui s’occupe de terminer les travaux des tribunaux internationaux pour le Rwanda (TPIR). Selon le parquet, à la fin de la procédure judiciaire devant la cour d’appel de Paris, Félicien Kabuga devrait être remis au TPIR, à la Haye, en vue de faire face à la justice pour crimes contre l’humanité. Notons que le mis en cause a rejeté avoir participé au génocide rwandais et était en cavale depuis 25 ans.

Le génocide le plus rapide de l’histoire

Pour rappel, le génocide rwandais a fait 800 000 morts, en majorité tutsi, selon les Nations Unies. Il s’est déroulé du 07 avril 1994, au 17 juillet 1994 et a été déclenché par l’assassinat du président rwandais Juvénal Habyarimana le 06 avril de la même année. Il s’inscrit historiquement dans un contexte de projet génocidaire latent depuis plusieurs dizaines d’années. Ce massacre fut le génocide le plus rapide de l’histoire, mais aussi celui de plus grande ampleur, s’agissant du nombre de morts par jour.