Ce 28 mai aux environs de 21h un homme s’est fait arrêter par la police française à Paris dans le 20ème arrondissement entre la rue Léon-Frapié et la rue des Fougères et a subi les mêmes traitements que ceux de George Floyd par la police américaine. Il faut croire qu’on n’a pas besoin d’être en Amérique pour voir des agents de l’ordre maltraiter des civils. Les évènements se sont répétés en France ce 28 mai quelques jours après le décès de l’Afro-Américain tué par des policiers. Il faut dire que les raisons d’interpellation de l’homme en France ne sont pas du tout pareilles à ceux qui ont conduit à la mort de George Floyd.

Tandis que la vidéo de la mort de M. Floyd fait le tour des réseaux sociaux et que les révoltes et soulèvements s’intensifient afin que justice soit faite, on enregistre une nouvelle interpellation à Paris. La Préfecture de la police déclare en effet « l’interpellation le 28 mai, vers 21 heures, dans le 20e arrondissement de Paris, d’un individu pour des faits de conduite malgré une annulation de permis de conduire, de conduite sous l’emprise de stupéfiants et d’un état alcoolique, et d’outrage et rébellion. »

Il faut dire que l’un des agents de la police a mis son genou sur le cou de l’homme pendant quelques secondes, l’a ensuite posé sur son visage pendant que ce dernier se débattait. Le policier en question a par la suite redéposé son genou sur le cou de l’homme pour ensuite le prendre par les pieds.

Des jeunes présents aux alentours ont ensuite reçu des jets de gaz lacrymogènes alors qu’il n’y avait selon les témoignages rien de particulier le justifiant. ». Cette vidéo a bien évidemment provoqué un tollé en France quelques heures après les premières diffusions.