Un joueur professionnel de football américain, évoluant au sein de la NFL (National Football League), a décidé de déposer plainte contre une compagnie aérienne américaine après qu’il ait été agressé sexuellement par une jeune femme et que les employés de bord aient mis beaucoup trop de temps à son goût, pour réagir.

Arrivant à bon port, le joueur ayant préféré requérir l’anonymat, a décidé de déposer plainte contre United Airlines. Dans les faits, la plainte reproche directement aux membres de l’équipage de ne pas être intervenu malgré ses demandes répétées, afin de le faire changer de place. Réclamant des dommages et intérêts, ce dernier affirme avoir fait remonter l’incident à de multiples reprises avant que les membres de l’équipage ne se décident finalement à agir. L’accusée, serait une femme assise dans la même rangée de le joueur de football.

United Airlines, visée par une plainte

Le joueur lui, était accompagné d’une autre personne. Dans les faits, les deux ont décidé d’aller en justice, car la compagnie aérienne a tout simplement refusé de fournir le nom de la femme concernée ainsi que les identités du personnel de bord et des témoins qui auraient pu voir quelque chose. En outre, il est reproché à l’entreprise de n’avoir rien fait afin de mettre en place le protocole prévu dans le cadre de harcèlement ou d’une agression sexuelle. L’individu lui, accuse la jeune femme de l’avoir agrippé et touché, avant de lui caresser les mains et les genoux, ainsi que ses parties génitales.

Un joueur de football concerné

Un témoin de la scène aurait d’ailleurs tenté d’intervenir, demandant à la jeune femme de s’arrêter, en vain. Le joueur lui, aurait alors pris la décision de se plaindre publiquement de ce qu’il était en train de subir. À ce moment précis, la suspecte se serait décalée d’un cran avant de cette fois-ci se tourner vers le second homme, lui attrapant la jambe et l’aine. C’est seulement à ce moment précis que l’équipage de bord se serait décidé à agir en déplaçant la jeune femme.