Un scientifique russe a fait savoir que l’évolution sous une forme modérée du coronavirus (covid-19), sans une prise médicamenteuse exagérée, est idéale pour que l’organisme humain ait une immunisation contre la maladie. Cette déclaration a été faite par Anton Erchov, professeur de physiopathologie à l’Université de médecine Ivan Stechenov de la capitale russe Moscou, au cours d’une interview accordée à un média local. A l’en croire, quand on assiste à une forme moins grave de la maladie, l’organisme du patient atteint par le Covid-19 ne fournit pas assez d’anticorps. Par contre quand il s’agit d’une forme grave, l’organisme se prive de ses forces pour se défendre contre l’attaque virale.

L’organisme ne prend pas au sérieux l’infection

A en croire le professeur, une immunité optimale offrant une protection contre le Covid-19, ne peut pas éventuellement se former dans deux cas. Premièrement, quand il s’agit d’une forme légère. A ce niveau, en dépit de la contamination, le virus n’a pas une forte présence dans l’organisme pour que ce dernier prenne au sérieux l’infection, et libère des anticorps contre la maladie. «Le deuxième cas où l’immunité ne se forme pas concerne les personnes atteintes d’une forme extrêmement grave de la maladie. […] Le corps sera tellement touché que toutes ses forces compensatoires maintiendront la vie pour l’instant présent et ne formeront pas d’immunité pour l’avenir » a-t-il ajouté.

Il est prématuré de « connaître » le virus

Il a par ailleurs fait remarquer que des forces, notamment des protéines, manquent à l’organisme pour créer des anticorps. Au cours de son intervention, Anton Erchov a souligné le fait que le problème du coronavirus résidait en son apparition non tardive, tout en estimant qu’il était encore très prématuré pour « connaître » le virus. «Du fait qu’il s’agisse d’un SRAS [syndrome respiratoire aigu sévère, ndlr], on suppose que l’immunité au Covid-19 tiendra aussi pendant deux ans. Mais il n’y a pas de cas confirmés d’une telle conservation» a-t-il poursuivi.