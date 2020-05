Les effets néfastes du Covid-19 ne se ressentent visiblement pas que dans les hôpitaux. Cette pandémie qui a enfermé une bonne partie de la population mondiale a frappé de plein fouet l’économie planétaire. En France, plusieurs millions de litres de bières devront être détruits faute de marché d’écoulement. L’information a été rendue publique par le Syndicat des Brasseurs du pays.

Dix millions de bières bientôt détruits…

Ce collectif indique qu’au total, dix millions de litres de bières majoritairement en fûts seront détruits. Cette situation fragilise d’une manière réelle les travailleurs de ce secteur qui ne cachent pas leur désarroi. La cause de cette perte est le confinement. Cette mesure de lutte contre le coronavirus a engendré la fermeture de nombreux cafés et restaurants, l’annulation des festivals et la chute de l’activité touristique.

Le creuset qui rassemble le professionnel du secteur de la brasserie en France a attiré d’une part l’attention des pouvoirs publics sur cette situation et profité pour solliciter leur appui d’autre part. « Toutes les entreprises sont fragilisées. A la fin de l’hiver, les brasseurs ont constitué des stocks pour la saison à venir qu’ils n’ont pu écouler faute de débouchés », a notamment expliqué le Syndicat des Brasseurs de France.

Des mesures d’accompagnement?

Selon une enquête réalisée par les professionnels, le secteur tourne totalement au ralenti. 25% de brasseries de la France sont totalement aux arrêts. 40% constatent une baisse d’au moins 60% de leurs productions. La situation de la trésorerie de 75% des brasseries en France est inquiétante selon l’enquête réalisée par le syndicat Brasseurs de France.

Ce creuset n’a pas manqué de saluer les différentes mesures prises par les autorités françaises pour faire face à cette crise sanitaire aux multiples conséquences. Il souhaiterait cependant qu’un « plan de relance fort » soit pris dans le but « d’accompagner la reprise » du secteur du tourisme.