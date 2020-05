Ça commence à chauffer entre le géant américain des télécoms Apple et la police fédérale américaine (FBI). Le FBI à travers ses premiers responsables a plusieurs fois notifié qu’Apple ne collabore pas assez dans la transmission de données appartenant à des individus qui sont sur la liste rouge de la structure fédérale. Le dernier fait remonte à Décembre 2019 avec l’affaire Mohammad Saeed Alshamrani du nom de ce militaire saoudien, qui est l’auteur de la fusillade qui a eu lieu au niveau de la base aéronavale américaine de Pensacola, en Floride.

Cette fusillade avait provoqué la mort de 3 personnes et 8 personnes furent blessés. Le FBI a alors été saisi pour mener l’enquête et il s’est donné pour mission principale d’infiltrer l’Iphone de Mohammad Saeed Alshamrani. Le problème est que l’appareil de ce dernier était doté d’un système de cryptage très élaboré, il fallait qu’Apple livre certaines informations pour que le FBI puisse entrer dans le système du téléphone qui contenait de précieuses informations qui allaient permettre d’incriminer Saeed Alshamrani. Apple a semble-t-il traîner les pas et le FBI à décider de compter sur ses propres ressources. Au bout de plusieurs semaines d’efforts, la police fédérale a réussi à accéder aux données du compte icloud du militaire saoudien.

Le FBI gronde, Apple se dédouane

Ce manque de collaboration d’Apple dans le cadre de cette affaire a passablement irrité les premiers responsables du FBI. Au cours d’une récente conférence de presse, le directeur du FBI, Christopher Wray, n’est pas passé par quatre chemins pour s’indigner face à l’attitude d’Apple. “Les fonctionnaires, déjà débordés par des choses importantes à faire pour protéger le peuple américain et peinant à travers une pandémie, avec tous les risques et les difficultés que cela implique ont dû passer tout ce temps juste pour accéder aux preuves que nous avons obtenu des mandats de perquisition autorisés par le tribunal il y a des mois” a livré Monsieur Wray.

Ce dernier ajoutera qu’il comprend le fait que la firme veuille protéger les données de ses utilisateurs mais qu’il faut savoir faire des compromis quand il s’agit de la sécurité des USA. Apple a pour sa part indiqué avoir communiqué toutes les informations qui étaient en sa possession en rapport avec les données Mohammed Saeed Alshamrani.