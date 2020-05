Opposant farouche au régime de Patrice Talon, Komi Koutché n’a de cesse de critiquer la gouvernance de l’ex homme d’affaires. Interrogé par le site d’informations Financial Afrik, l’ancien ministre de Boni Yayi pense qu’on assiste depuis 2016 à « une scène de démantèlement de tout l’édifice démocratique » du Bénin. Il en veut pour preuve les élections exclusives du 28 avril 2019 ayant conduit à un parlement monocolore « dont les membres sont à 100% nommés par le chef de l’Etat qui a exclu toute l’opposition et fait participer à une parodie d’élection, uniquement deux partis politiques personnels ».

Komi Koutché s’en prendra ensuite à la gestion que fait le régime; de l’économie du pays. A l’en croire « le Bénin est devenu une économie d’endettement malgré la multiplicité des taxes instaurées depuis 2016 ». « Les possibilités d’appréciation des performances réelles n’existent pas. Seul le gouvernement communique ce qu’il veut comme performance. Toute tentative de contradiction est réprimée par une systématique convocation par la fameuse cour dite CRIET » déplore-t-il.

‘Il me cherche”

La croissance économique au Bénin malgré les discours qui l’enjolivent, n’est pas inclusive parce qu’elle ne profite pas aux populations, croit savoir l’ex patron du Fonds national de Micro-finance. Il en veut pour preuve “l’incapacité” du gouvernement à mettre en place la moindre mesure d’accompagnement qui bénéficie directement aux populations et aux créateurs de richesse du secteur privé.

L’homme a par ailleurs parlé de sa condamnation à 20 ans de prison par la Criet. Selon ses dires, c’était un procès politique et il est clair que le chef de l’Etat le « cherche, par ce qu’à défaut de me livrer au franc symbolique à lui comme il adore, je suis pour lui une réelle menace (…) Il n’abdique jamais et moi aussi je n’ai pas pour vocation à renier mes convictions pour me livrer à la valeur vénale ».