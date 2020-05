Malgré sa condamnation à 20 ans de prison pour détournement de deniers publics Komi Koutché n’a pas semble-t-il l’intention d’abandonner ses ambitions présidentielles. Dans une récente interview accordée au site d’informations Financial Afrik, l’ex argentier national a laissé entendre qu’il avisera quand on lui a demandé s’il sera candidat en 2021. « J’aviserai bientôt. Mais vous savez bien que c’est cette éventualité qui est presque une certitude qui est la raison de toutes les raisons qui motivent tout ce que je vous ai fait découvrir … » a-t-il déclaré.

L’opposant ajoutera ensuite qu’il est le genre d’homme qui marque le présent pour prendre rendez-vous avec le futur immédiat et lointain. C’est sa façon d’exister dans l’histoire fait-il savoir. En somme Komi Koutché n’entend pas du tout s’éloigner du jeu politique béninois malgré son exil étasunien. C’est d’ailleurs sa présence dans ce jeu qui dérange Patrice Talon selon lui.

“Si j’étais hors du jeu politique, quel intérêt aurait Patrice Talon à être aussi laborieux sur moi…”

« Si j’étais hors du jeu politique, quel intérêt aurait Patrice Talon à être aussi laborieux sur moi au point de faire de moi le paramètre fixe autour duquel tournent tous les paramètres variables de sa stratégie de conservation du pouvoir » s’interroge-t-il. C’est clair que l’opposant pense qu’il est devenu l’homme à abattre du régime. L’autre sujet abordé par celui-ci, c’est la dette africaine en ce temps de coronavirus. L’ex ministre a clairement dit qu’il prenait fait et cause pour un moratoire ou l’allègement de celle-ci.

« A mon humble avis, les gouvernants devraient privilégier les solutions qui réduisent la pression sur la trésorerie publique afin de disposer du peu de recettes que génèrent les règles habituelles et les aides éventuelles pour faire face à l’essentiel. C’est à ce niveau qu’une préférence pour les moratoires et allègements de dettes me parait plus optimale » a-t-il déclaré.