Prophète d’un monde plus vert, Nicolas Hulot a décidé de sortir de sa réserve, au sujet du covid-19. Interrogé au sujet de la nouvelle donne, ce dernier a appelé à rebâtir un monde nouveau, tourné vers l’écologie et le respect, afin de tourner la page. L’ancien ministre de la transition écologique et solidaire semble aller dans le sens de la coopération.

En effet, à ses yeux, le covid-19 a mis à mal les fractures et les différences auxquelles nous faisons tous face. Les politiques doivent donc se mettre en ordre de marche et avancer, ensemble, afin de faire front et de mettre la France au centre de la carte mondiale en ce qui concerne la lutte contre la maladie. L’objectif ? Définir un front commun et avancer, dans l’unité.

Nicolas Hulot appelle à un nouveau monde

Bien entendu, il conviendra de prendre en compte les évolutions sociales et économiques liées à cette pandémie qui redéfinit les codes. Aujourd’hui, Nicolas Hulot propose donc une vaste transformation sociale, écologique, économique, fiscale et démocratique. Dans l’idée, il convient par exemple de mettre en place le retour de l’impôt sur les grosses fortunes, de revaloriser ces métiers de l’ombre qui, jusqu’au début du confinement n’était plus vraiment considéré, favoriser le juste échange et non plus le libre-échange et enfin, de manière plus particulière, il propose la création d’une troisième Assemblée.

L’humanité, à un carrefour charnière

Aux yeux de beaucoup d’ailleurs, cette crise n’est que le symbole même d’un écosystème économique et social bien plus perturbé. Excès en tous genres, failles, la civilisation humaine est subitement devenue vulnérable, prouvant à quel point une simple perturbation de la machine peut avoir d’innombrables conséquences. Résultat, afin de changer tout cela, il convient de faire le tri entre ce qui sert l’humain et ce qui lui est toxique. Aux yeux de Nicolas Hulot, nous sommes d’ailleurs à un « carrefour ». Un moment charnière pour notre civilisation qui, si elle reprend la même marche effrénée qu’auparavant, pourrait courir à la catastrophe.