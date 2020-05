Arbuste sarmenteux, l’acacia pentagona est une grande liane tropicale de la famille à la fois des fabaceae, des leguminoseae et des mimosoideae, une espèce de groupements forestiers sempervirents évolués se développant sur les sols secs ou humides. Particulièrement de la côte continentale de l’Afrique avec ses forêts denses jusqu’à l’océan indien vers l’est, c’est-à-dire Madagascar (Villiers J et al., 1994). Dénomé kisengele chez les Empeye en Afrique centrale, forest climbing acacia en anglais, l’acacia pentagona fait partie de la famille des légumineuses mimosoïdées et des formations denses ombrophiles de basses altitudes. Il faut noter que les forêts denses ombrophiles sont des écosystèmes complexes de par leur structure, composition et fonctionnement (Yongo et Foucault, 2007).

Une grande liane des forêts denses humides

Cette grande liane robuste possède de jeunes branches peu pubérulentes à glabres glandulaires, rarement avec des glandes sessiles discrètes, variant du brun-rouge à violacé profond ou de jeunes rameaux normalement sombres rouge brun. Elle peut avoir jusqu’à 30 m de hauteur. L’acacia pentagona possède des feuilles vertes atteignant 25 cm de long avec des paires de pennes et un pétiole. Cette formation végétale fleurit en formant des fleurs blanches en têtes sphériques et donne des fruits : des gousses oblongues, dures aux rebords épaissis bruns.

Les ligneux fourragers tropicaux jouent un rôle très important dans la production animale ou végétale (même dans les zones arides), la biodiversité comme pour les systèmes sanitaires des humains. Il n’y donc rien d’étonnant que les vertus thérapeutiques de l’acacia pentagona soient exploitées des siècles sur le continent africain qui offrent un excellent complément azoté dans notre écosystème.

Soins thérapeutiques à l’acacia pentagona

Les feuilles fraîches de l’acacia pentagona sont collectées et broyées pour faire une macération un verre par voie orale une fois par jour pour aider la résolution de troubles causés par les hémorroïdes. La même préparation est administrée pour prévenir l’avortement spontané des femmes enceintes (Chifundera K., 2001). Pour traiter la diarrhée certaines traditions s’en servent dans comme une macération de son écorce associée aux feuilles d’eleusine indica dans un bain au patient.Les populations en Afrique centrale l’utilisent pour traiter les troubles du rhumatisme avec la poudre de l’écorce de son tronc en association avec celle de scleria boivinii est appliquée sur la partie où il avait été préalablement fait une scarification articulaire et parfois avec le sel végétal.

L’acacia pentagona aide aussi en cas de douleurs subgastriques. Cela se fait cette fois par voie anale avec le décocté de la liane macérée. Sinon par la voie orale aussi le décocté de la liane est mélangé dans un liquide de cuisson de la bouillie de Fuku ou de manioc (Ku Mbuta et al., 2012). Toutefois, cette liane aide à traiter certaines pathologies de la cavité dentaire. Les feuilles de l’acacia pentagona servent également à panser les blessures dans plusieurs cultures africaines (Le Houérou H. N., 1980)