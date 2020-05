Plusieurs anciens collaborateurs de la députée de La République en marche ont assigné Laetitia Avia en Justice. L’information a été annoncée ce lundi 18 mai par maître Maud Sobel représentant les intérêts des plaignants. Ces anciens assistants parlementaires de la femme politique la poursuivent pour « harcèlement moral ».

Relations délétères, racisme et humiliation

Il s’agit au total, de cinq de ses anciens collaborateurs selon les révélations qui avaient été faites la semaine dernière par la plateforme d’informations Mediapart dans l’une de ses enquêtes. Il est notamment reproché à l’avocate spécialisée en droit des marchés de cultiver avec ses partenaires de travail des relations délétères. Les plaignants l’accusent en effet de racisme et d’humiliations diverses.

Ceux-ci déclarent avoir plusieurs fois entendu la femme politique française tenir des propos homophobes et sexistes. La publication de Mediapart la semaine dernière mettait l’accent sur les moqueries dont auraient fait objet ces anciens collaborateurs de Laetitia Avia. Elle aurait coutume de se moquer du physique et de la tenue vestimentaire des membres de son équipe de travail.

Mensonges?

Mais de son côté, la mise en cause balaie du revers de la main toutes ces accusations. Elle menace d’assigner en justice le média pour des publications qu’elle juge mensongères. Il ne s’agirait ni plus ni moins que « d’accusations mensongères » et de « manipulation ». Sur le réseau social de l’oiseau bleu, elle a tenu à faire certaines clarifications à ce sujet. Ce fut une occasion pour elle de marteler une fois encore que les différentes accusations du média français sont fausses.

« Certains (des collaborateurs) sont partis, aucun ne s’est jamais plaint de harcèlement. Presque tous m’ont sollicitée après leur départ, pour me demander des conseils, des recommandations, ou simplement me donner de leurs nouvelles – bien loin du tableau mensonger dépeint par l’article de Mediapart », a-t-elle souligné sur le réseau social Twitter.