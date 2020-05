Ils ont regagné la terre de leurs ancêtres dans la soirée de ce mercredi 20 mai. Ils, se sont les béninois bloqués depuis peu au Koweït. Leur retour a été rendu possible grâce aux diligences du ministère béninois des affaires étrangères. Le département dirigé par Aurélien Agbénonci a affrété un vol spécial pour ces compatriotes. Mais avant, il leur a facilité les procédures de sortie du pays. Notons que ces rapatriés sont au nombre de 188. Ils ont divers profils. On y trouve 23 étudiants ayant souhaité rentrer au Bénin, le temps que les cours ne reprennent en août prochain.

En effet, le petit émirat gazier a fermé les universités à cause de la terrible pandémie du coronavirus. Outre ces 23 étudiants, il y a cinq autres apprenants en langues et cultures arabes et 157 personnes en situation irrégulière dans ce pays du Moyen-Orient. Trois autres Béninois, bien qu’étant en situation régulière ont aussi souhaité regagner leur patrie. A leur descente du vol 1503 de la compagnie aérienne Koweït Airways, ils ont été divisés en deux groupes. Une partie a été envoyée à Porto-Novo et une autre à Allada.

130 cas de coronavirus

Ils passeront dans ces deux villes leur période de confinement après avoir subi le test du Covid-19. Il faut dire que les étudiants ont été testés au Covid-19 sur le champ, dans le centre de dépistage de l’infrastructure aéroportuaire. Le Bénin compte actuellement 130 cas de coronavirus. Il y a quelques jours, le pays parlait encore de 339 personnes contaminées. Le ministre de la santé a récemment expliqué cette baisse surprenante du nombre de cas.

Selon les dires de Benjamin Hounkpatin, l’Organisation mondiale de la Santé n’a validé qu’un seul test de dépistage, le PCR (Réaction en chaîne par polymérase). Si on se base sur ce seul test le Bénin ne compte que 130 personnes contaminées. Le pays en avait dénombré 339 parce qu’il avait pratiqué en plus du PCR un autre type de test appelé TDR (Test de diagnostic rapide).