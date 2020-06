En mars dernier, le gouvernement béninois avait ordonné la fermeture des lieux de culte et des places réservées pour accueillir le public. Cette mesure prise afin de contrer la propagation de la pandémie du coronavirus, a été levée lors du conclave gouvernemental du mercredi 27 mai. Ainsi, pour compter du mardi 2 juin 2020, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles” indique le relevé du conseil des ministres. Mais depuis lors des rumeurs courent sur les réseaux sociaux, les autorités béninoises, en levant la restriction, auraient interdit l’ouverture de certains lieux de culte. Dans un post publié sur sa page Facebook, ce samedi 30 mai, l’exécutif a démenti l’information faisant croire à une limitation des lieux de cultes au Bénin. Plus encore, le gouvernement n’envisage pas une réduction du nombre des confessions religieuses. Le contraire aurait étonné plus d’un, puisque la loi fondamentale du Bénin est claire: Le Bénin est un Etat laïc.

Ce sont des fake news

Le gouvernement s’inscrit en faux. “Contrairement à la rumeur véhiculée sur les réseaux sociaux, le gouvernement informe qu’aucune limitation du nombre de lieux de culte dans notre pays n’a été décidée ni même envisagée. Il rassure les citoyens qu’ils peuvent continuer à vivre librement leur foi dans le respect des lois de la République.” informe ce post publié sur la page facebook du gouvernement qui vient, d’ailleurs, à point nommé.

En effet, le mardi 02 juin, les cultes recommencent au Bénin.

La suspension du geste liturgique de paix

Au Bénin, le coronavirus continue de se propager même si l’on peut dire que le mal est sous contrôle. Les autorités ont jugé bon d’assouplir certaines restrictions imposées. A compter de la semaine prochaine les cultes pourront reprendre. Toutefois, plusieurs gestes barrières doivent-êtres observés. Les responsables religieux doivent veiller à y faire observer le port de masque, le lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d’un mètre minimum entre personnes. Le geste liturgique de paix est formellement proscrit ainsi que les accolades pendant les célébrations.