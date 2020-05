En France, la grande distribution est accusée d’avoir caché des stocks de masques de protection au moment où le personnel soignant et les patients atteints du Covid-19 en manquaient. Lors d’un point de presse tenu au palais de l’Elysée ce samedi, le ministre français de la Santé a tenté de calmer les ardeurs, d’une partie de l’opposition et de certains soignants qui ont porté les accusations. Ces accusations sont intervenues dans un contexte où l’exécutif a annoncé la distribution en grand nombre de masques à partir du lundi prochain.

« La grande distribution a annoncé non pas des stocks de masques, mais des commandes de masques », a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran. « La grande distribution me dit disposer en pratique aujourd’hui de l’équivalent de 5 voire 10 millions de masques», a ajouté le ministre en précisant à titre comparatif que chaque semaine, 45 millions de masques sont consommés en France par les hôpitaux et les médecins de ville. « Donc on est très, très loin des 500 millions dont on a cru comprendre que la grande distribution disait disposer », a-t-il précisé.

”Je comprends la polémique, j’espère aussi y mettre un terme”

De même que le ministère de la Santé, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) a infirmé l’existence de stocks cachés de masques. « Les chiffres annoncés par les enseignes concernent les commandes effectuées, qui ne vont être livrées que très progressivement, avec une disponibilité plus rapide des masques à usage unique que des masques en tissu réutilisables,» a affirmé la fédération dans un communiqué.

Par ailleurs, Olivier Véran a affirmé avoir compris l’émotion des professionnels de la santé, mais a cependant tenu à les rassurer en notifiant que s’il arrivait que la France venait à manquer de masque à destination des soignants et des malades, le gouvernement n’allait pas hésiter à faire recours à la réquisition. « Je comprends la polémique, j’espère aussi y mettre un terme», a conclu le ministre.