Les échanges entre le Sénégalais El Hadj Diouf et le Lion Indomptable Samuel Eto’o se poursuivent. Les deux stars du football africain continuent de se discuter autour du titre du meilleur footballeur africain. Dans une interview qu’il a accordée à Seneweb, le Lion de la Teranga est revenu sur ce sujet qui défraie la chronique. Il a tenu à faire un certain nombre de clarifications sur cette actualité. Pour lui, il y a une différence entre le talent et le mérite.

“Etre le plus talentueux ne veut pas dire être le meilleur”

«Etre le plus talentueux ne veut pas dire être le meilleur… Si je dis que je suis le meilleur c’est parce que j’étais le plus audacieux à un moment donné… Samuel Eto’o et moi, nous nous connaissons. Nous sommes des Golden Boys. Les gens attendent qu’il réponde pour qu’après je rétorque mais ça n’a pas vraiment de sens », a notamment fait remarquer le Sénégalais El Hadj Diouf lors de cette sortie médiatique en réponse à Samuel Eto’o.

« Aucun d’eux (Diouf et Drogba) ne peut venir dire qu’il a été à mon niveau ou meilleur. Et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est un fait, c’est quelque chose qui est là. (…) Je voulais être numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière », avait réagi l’ancien joueur Camerounais suite à ses propos. La polémique entre les deux personnalités du football africain est née de la déclaration qui a été faite par l’ancien joueur de Liverpool. Il déclarait notamment qu’il est «le joueur africain le plus talentueux».