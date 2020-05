Un livreur de pizza est monté au créneau pour donner sa version des faits suite à la diffusion de « The last Dance ». Cette production qui est consacrée au parcours de la légende Michael Jordan s’est en effet attardé en partie sur un fait qui aura retenu l’attention de tous au cours de la carrière du sportif. Il s’agit de l’épisode où Michael Jordan sentait des malaises et avait été considérablement affaibli par des vomissements.

“Je vais faire la pizza”

La thèse relative à une intoxication alimentaire suite à la consommation de pizza n’a pas plu au livreur qui a balayé du revers de la main cette accusation. Selon les propos confiés par son entourage cette intoxication avait été faite à dessein pour freiner son élan lors du match 5 des Finales NBA de 1997. Ce livreur de pizza appelé Craig Fite a pris le soin de rappeler les circonstances dans lesquelles il a livré le repas.

« Je me souviens avoir dit: ‘Je vais faire la pizza, parce que je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit.’ Et puis j’ai dit au chauffeur, ‘vous allez m’emmener là-bas’. », a expliqué Craig Fite lors de son passage sur la radio The Zone. Il a tenu à préciser qu’il a réalisé la pizza en suivant religieusement les directives de préparation des aliments.

Colère du livreur

Selon lui, aucun ingrédient entrant dans la préparation de cet alimentaire n’aurait pu provoquer ce genre de malaise à Michael Jordan. Il n’a pas non plus manqué de décrire les conditions de livraison de cette pizza. Il se rappelle visiblement dans les plus grands détails du processus qui l’a conduit vers le lieu de logement du sportif.

Il indique avoir donné le repas à un monsieur qui lui a ouvert la porte quand il est monté. Ce dernier lui aurait donné 20$ pour la pizza et un pourboire. Il a saisi cette occasion pour manifester toute sa colère suite à cette accusation. Pour lui, tout ceci n’est qu’une insinuation.