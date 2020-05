Un sondage réalisé en France indique que 20% des anciens adversaires du président Emmanuel Macron en 2017, estiment que l’ancien locataire de l’Elysée Nicolas Sarkozy aurait mieux géré la crise sanitaire du coronavirus, que le successeur de François Hollande. Le sondage a été publié hier samedi 02 mai 2020 par un média français. Ce dernier a fait également savoir que si l’on ajoute à ce chiffre le nombre de français qui pensent que l’ancien président gérerait mieux la crise actuelle, ce pourcentage passe à 78%. Cependant, Nicolas Sarkozy est secondé par Xavier Bertrand. Le sondage a par ailleurs indiqué que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pourraient moins gérer la situation qu’Emmanuel Macron.

13% pour Xavier Bertrand

Seulement 20% des adversaires de l’actuel locataire de l’Elysée pensent que la présidente du Rassemblement National (RN) aurait assuré une meilleure gestion de la crise, que ce dernier. Un pourcentage de 15% a estimé que le député de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon aurait fait mieux que le président actuel. Au rang des autres figures politiques, François Hollande, Yannick Jadot, Ségolène Royal, Gérard Larcher et François Baroin ne franchissent pas les 10%. L’ancien ministre de la santé du gouvernement de Dominique de Villepin, Xavier Bertrand obtient 13% dans le sondage. Notons que la France, est l’un des pays européens à être fortement touchée par la crise du coronavirus.

Le déconfinement du 11 mai

Le pays compte 131 000 cas confirmés, 24 760 décès et plus de 50 000 guérisons. Depuis l’apparition de la maladie dans l’Hexagone, les autorités ont pris des mesures draconiennes pour empêcher la propagation du virus. Ainsi, elles ont opté pour la fermeture des entreprises non essentielles et le confinement de la population. Cette dernière mesure sera par contre abandonnée le 11 mai prochain. Un plan de déconfinement avait été annoncé par le Premier ministre français Edouard Philippe, le 28 avril dernier. Les mesures se mettent au fil du temps en place pour prolonger l’Etat d’urgence jusqu’au 24 juillet.