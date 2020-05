Le Bénin a créé depuis 2016 un fichier national d’admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. C’est un fichier de cadres proposables à nomination aux postes de la chaîne des dépenses publiques. Une base de données est déjà disponible. C’est dans l’optique de l’enrichir que le gouvernement a lancé un appel à candidatures hier lundi 04 mai 2020.

Les postes ouverts sont ceux de Directeur des systèmes d’information et Spécialiste des marchés publics. Les dossiers physiques doivent être déposés au Secrétariat de la Direction de Recrutement des Agents de l’Etat (DRAE), du ministère du travail et de la Fonction publique au plus tard une semaine après la soumission de la candidature en ligne. La candidature en ligne au titre de la présente campagne ne peut être soumise que pour un seul poste. Seules les candidatures en ligne suivies de dépôt de dossiers physiques seront prises en compte. Les candidatures en ligne sont reçues pendant la période de deux semaines allant du lundi 4 mai 2020 à 00 heure au dimanche 17 mai 2020 à minuit.

Les personnes dont l’enquête de moralité est en cours ne sont pas concernées

Les pièces constitutives du dossier physique sont: une copie du récépissé électronique – convocation générée par la plateforme informatique à l’issue de la soumission de candidature en ligne, dûment signée par le candidat ; une copie légalisée de l’acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu ; un certificat de nationalité (à remettre le jour de passage du test psychotechnique ; un curriculum vitae présenté suivant le modèle indiqué sur la plateforme du fichier national ; les photocopies légalisées des diplômes du niveau supérieur, dont le Baccalauréat ou équivalent et une copie du dernier acte administratif pour les agents de l’Etat (avancement, promotion, …).

Les candidats déjà inscrits dans le fichier à l’issue de la première campagne peuvent faire acte de candidature. Les personnes dont l’enquête de moralité au titre de la deuxième campagne est en cours ne sont pas concernées par le présent avis d’appel à candidatures. Toute personne qui désire être inscrite dans le fichier national qu’elle occupe actuellement ou non un poste ayant un lien avec l’un des postes ouverts est priée de se connecter à la plateforme de https://fichiernational.gouv.bj, où elle peut consulter les fiches descriptives des emplois concernés et des profils exigés.