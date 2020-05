Suite aux récentes mesures prises par l’administration Trump contre le géant chinois des télécommunications Huawei, les autorités chinoises ont donné de la voix. Par un communiqué, le ministère des Affaires Etrangères de la Chine a demandé aux Etats-Unis de mettre fin à cette répression qu’elle juge « déraisonnable » contre Huawei et les entreprises chinoises. «Le gouvernement chinois défendra fermement les droits et intérêts légitimes et légaux des entreprises chinoises», a poursuivi le ministère chinois des affaires étrangères de la Chine dans son communiqué.

Les USA détruisent les chaînes mondiales selon la Chine

Les autorités chinoises ont tout de même tenu à marteler que par ces agissements, les responsables politiques américains «détruisaient les chaînes mondiales de fabrication, d’approvisionnement et de valeur». Cette réaction intervient quelques heures après la décision de l’administration Trump relatives aux nouveaux contrôles à l’exportation pour restreindre l’accès du géant chinois à la technologie des semi-conducteurs.

« Huawei a continué à utiliser les programmes informatiques et de la technologie américaine pour développer des semi-conducteurs, minant par la même la sécurité nationale et l’objectif diplomatique de la liste en commandant sa production à l’étranger dans des fonderies utilisant des équipements américains » a déclaré le ministre du commerce dans le communiqué qu’il a rendu public ce vendredi.

Tout ceci intervient quelques jours seulement après les menaces faites par le président américain. L’actuel locataire de la Maison Blanche menaçait notamment de rompre les relations avec la Chine à cause de la gestion qu’il fait du nouveau coronavirus. «Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions rompre toute relation», avait déclaré Donald Trump quelques jours plus tôt.