Il y a quelques jours, à Kano, la ville la plus peuplée du nord du Nigéria, et épicentre de la pandémie du nouveau coronavirus dans le Nord du pays ; une centaine de décès ‘’mystérieux’’ avaient été enregistrées. Les décès, s’étant étalés sur seulement deux semaines, avaient semé la panique au sein de la population et le trouble dans l’esprit des autorités. A un point tel que le Chef de l’état lui-même, Muhammadu Buhari avait dû déclarer un verrouillage total de la ville du nord, en attendant les conclusions d’enquête de l’équipe fédérale d’investigation dépêchée sur place.

Des autorités partagées…

En début de semaine passée, et alors que le groupe de travail présidentielle était toujours en investigations ; un communiqué du gouvernement fédéral d’Abuja annonçait que selon « les rapports du ministère de la Santé (…), la plupart des décès étaient dus à des complications liées à l’hypertension, au diabète, à la méningite et au paludisme aigu ». Un communiqué que s’était tout de suite approprié le gouverneur de l’Etat, Abdullahi Umar Ganduje. Le samedi 02 Mai, le gouverneur tout en disant « attendre sérieusement le rapport final du ministère de la Santé de l’Etat afin de prendre les mesures nécessaires », annonçait néanmoins la levée de certaines restrictions. Pour le gouverneur, la centaine de morts mystérieuses enregistrées, serait un évènement isolé et nullement en rapport avec la pandémie qui avait frappé de plein fouet le pays.

Mais dimanche dernier, 03 mai, Sani Gwarzo, coordinateur national du groupe de travail présidentiel, qui avait également perdu son père au cours des décès « mystérieux » ; confirmait dans une interview avec des journalistes à Kano, le lien entre les décès et la pandémie du coronavirus. S’exprimant lors de la présentation officielle et de la remise d’un laboratoire de test mobile, au gouvernement de Kano par la Fondation Aliko Dangote ; Sani Gwarzo avait déclaré : « Permettez-moi de nous informer que la plupart des décès enregistrés récemment et des tests effectués ont montré que le coronavirus était la cause ».

Gwarzo met le pied dans le plat

Pour le coordinateur, l’âge des personnes décédées, la concentration des personnes en un seul endroit, et le contexte général pandémique du Nigéria et de l’état de Kano en particulier, plaidaient grandement en faveur du ‘’coronavirus’’. « Ce n’est pas une chose nouvelle, des pays comme l’Amérique, la Chine, l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre, la France et d’autres ont connu des morts mystérieuses similaires » avait précisé le coordinateur. Pour lui il était important que les habitants de Kano prissent conscience de la situation.

« Donc, avant le rapport final qui serait prêt dans une semaine ou quelques jours, il est nécessaire que les habitants de Kano se réveillent de leur sommeil parce que c’est un problème grave » avait asséné le Dr Gwarzo. Le président nigérian Muhammadu Buhari, le 27 avril dernier, avait imposé une quarantaine de deux semaines, sur l’Etat du Nord. Une mesure en sus de celles émises au plan national : port obligatoire de masques faciaux, respect des contrôles de température, lavage strict des mains respect de la distance physique et l’interdiction de rassemblement.