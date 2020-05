Quatre bateaux américains ont croisé hier lundi 04 mai 2020, en mer de Barents. L’information a été donnée par la marine américaine. Dans un communiqué, l’Us Navy a indiqué que ces trois navires à savoir : l’USS Roosevelt, l’USS Donald Cook, un navire auxiliaire des forces navales de réserve l’USNS Supply et l’USS Porter, suivis par une frégate anglaise le HMS Kent, sont entrés en mer Barents. Le communiqué a précisé que le but de cette opération était de « revendiquer la liberté de navigation et de démontrer l’intégration sans faille des forces alliées », tout en soulignant qu’ « aucun navire américain » n’avait « croisé dans la mer de Barents depuis le milieu des années 1980 ».

L’activité de la Chine ne cesse de s’accroître en mer Chine méridionale

Au cours d’une conférence en ligne du centre de recherche Brookings, le secrétaire d’Etat américain à la défense, Mark Esper, a fait savoir que les Etats-Unis remarquent l’activité de la Chine qui ne cesse de s’accroître en mer de Chine méridionale. Il a également ajouté que l’armée américaine a augmenté ses opérations dans le Pacifique, en vue de contrecarrer la montée en puissance de Pékin dans la région. Mark Esper a par ailleurs noté que le chef du commandement militaire indo-pacifique, l’amiral Philip Davidson a augmenté le rythme des opérations en Chine méridionale, « que ce soit par une présence navale, sous-marine ou aérienne ».

Le ministère russe averti à l’avance

Notons que la marine américaine a déclaré avoir informé le ministère russe de la Défense le 1er mai 2020, concernant cette visite. Cela avait pour objectif « d’éviter tout malentendu, de réduire les risques et de prévenir toute escalade accidentelle ». Le secrétaire d’Etat américain à la Défense a rappelé hier lundi qu’en cette période où la pandémie de coronavirus réduit les mouvements de l’armée américaine, les ennemis des Etats-Unis demeurent une menace.