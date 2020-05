Un proverbe africain non associé historiquement à une culture précise. Ce texte met en évidence l’importance des précautions à prendre dans la vie d’une manière générale. Aussi importante que soit l’information sur la profondeur de l’eau, ce qui reste encore plus important c’est la sécurité personnelle. En d’autres termes, dans la vie courante, ne pas perdre le sens des priorités quoiqu’il arrive.

Les proverbes africains sont riches en enseignement et fournissent un nombre incalculable d’enseignement sur la vie courante et sur les priorités. Qu’est-ce qui vaut le coup dans la vie ? Qu’est ce qui importe le plus ?