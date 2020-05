L’ancienne ministre Reckya Madougou et actuel conseiller spécial du président togolais Faure Gnassingbé, est la promotrice principale d’un webinaire internationale qui démarre le mardi 26 mai prochain. Ce séminaire sur internet vise à préparer les acteurs de l’économie réelle à la résilience face aux affres de la Covid-19. Pendant trois jours, les participants devront réfléchir à des solutions et des stratégies efficaces à mettre en œuvre pour relancer les économies des états africains en général et de ceux du sud en particulier dans un contexte où la lutte contre la pandémie du coronavirus est une urgence.

Une trentaine de speakers sont invités à ce séminaire international sur internet. Il s’agit notamment de l’ex Premier ministre béninois Lionel Zinsou, du ministre Alain Claude Bilie By Nze du Gabon et son collègue Ally Coulibaly de la Côte d’Ivoire. Les panélistes et autres participants de ce webinaire auront à « formuler des solutions immédiates et ciblées pour sauver le tissu socio-économique des africains caractérisé par 89% des emplois dans l’informel, 70% dans le monde agricole et 90% des unités commerciales que sont des micro, petites et moyennes entreprises ou industries ».

Annulation ou moratoire sur la dette africaine?

L’Afrique comme tous les autres continents du monde, est frappée par cette terrible pandémie de coronavirus. Les pays du continent doivent donc faire face à cette menace sanitaire qui s’accompagne d’une crise économique. Récemment des pays comme la France et le Sénégal ont souhaité l’annulation de la dette africaine afin d’aider les pays à faire sereinement face à la pandémie.

D’autres avaient parlé de moratoire sur cette dette. Le Bénin de son côté a clairement fait savoir qu’il n’était aucunement acquis à la cause des deux options. Le pays préfère des solutions comme les Droits de tirages spéciaux du Fonds Monétaire international (FMI) pour lutter contre la Covid-19.