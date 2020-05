Le 02 juin prochain, les lieux de culte rouvriront leurs portes au Bénin. C’est en tout cas ce qui a été décidé lors de la rencontre entre les membres du gouvernement et les leaders de confessions religieuses le jeudi 14 mai dernier. L’église catholique romaine se prépare déjà. Dans un communiqué signé par le Secrétaire général-adjoint de la Conférence épiscopale du Bénin, Mgr Victor Agbanou, président de cette Conférence fait une série de recommandations à l’endroit des évêques.

« Sur chaque paroisse, on devra préparer le nécessaire aux différentes portes d’accès aux églises pour le lavage des mains à l’eau et au savon. Il faudra exiger de chaque fidèle le port de masques avant son entrée à l’église et le garder durant toute la célébration. Ce qui communient ne l’enlèveront que pour la communion et le remettre aussitôt » peut-on lire dans la note signée par l’Abbé Pascal Guèzodjè. Mgr Agbanou recommande également l’observance de la distanciation sociale d’un mètre sur les bancs.

Pour que les forces de sécurité n’entrent pas dans les églises

Des simulations pourraient être effectuées auparavant en matérialisant les places. L’implication des marguilliers et des scouts et peut être aussi des membres des conseils pastoraux paroissiaux pourraient être envisagée, suggère-t-il. La note fait également savoir que pour le moment « le nombre de fidèles participant à chaque messe est fixé à cinquante ». Un chiffre qui pourrait évoluer d’ici à là, rassure le chef de la Ceb. Il a par ailleurs invité chaque évêque à informer et sensibiliser son presbyterium, les consacrés et le peuple de Dieu par des moyens appropriés.

La sensibilisation doit être bien faite et la discipline bien observée parce qu’il faudra éviter que le non-respect de ces mesures ne conduisent les Forces de Sécurité à intervenir dans les églises pour en expulser les fidèles, prévient-il. Pour lui, il ne faut surtout pas que « l’église catholique soit stigmatisée comme la communauté religieuse qui favorise la contamination du Covid-19 ».