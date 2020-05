Le gouvernement du Bénin a annoncé la reprise des activités scolaires le 11 mai 2020. Le recteur de l’université d’Abomey-Calavi dans un communiqué radiodiffusé a invité les étudiants à suivre dès lundi prochain, les cours en ligne. Le respect des mesures et gestes barrières contre la pandémie du coronavirus pourrait ne pas être observé au niveau des amphithéâtres souvent archicomble. L’intersyndicale des universités du Bénin, faîtière des organisations syndicales dans le supérieur est montée au créneau et a fait quelques suggestions.

Dans l’optique d’assurer la continuité de l’enseignement en garantissant la sécurité sanitaire des étudiants et des enseignants, les universités du Bénin ont décidé de la reprise des activités grâce à des supports de cours en ligne. A cet effet, les enseignants sont appelés à mettre à disposition des universités, les notes et supports de cours des étudiants via les sites dédiés.

Tout en appréciant l’initiative, l’intersyndicale dans une déclaration, estime que la thérapie pourra être adaptée à chaque université. « Cette variation est principalement liée au niveau d’équipement technique de chaque université et aux effectifs de chaque formation. Il se pose également quelques problèmes relatifs à la protection des données et des propriétés intellectuelles. Mais le point le plus préoccupant est celui de la sécurité de la plateforme de chaque université », réagit l’intersyndicale.

Mise en œuvre et recommandations…

L’inquiétude pourrait subsister dans les entités à gros effectifs due avant tout au non respect du ratio du nombre d’étudiants par enseignant et par cours, soutient la plateforme qui par ailleurs estime qu’ « il est donc grand temps que les groupes pédagogiques soient raisonnablement réduits afin d’améliorer les conditions de travail et d’études pour les enseignants et les apprenants, pour prévenir par ricochet des crises comme celle du Covid-19. Ceci implique impérativement un plan spécial de construction de plusieurs salles de cours et d’amplis et le recrutement d’un nombre suffisant d’enseignants pour faire face à la modernisation de nos universités à l’ère du LMD ».

Des recommandations ont été faites pour une harmonisation des initiatives. Entre autres suggestions, la remise des notes de cours et supports numérisés des semestres pairs aux responsables académiques indiqués de leurs départements respectifs, la sécurisation des fichiers PDF par un mot de passe avant la transmission ou de confier cette tâche au département pour une meilleure coordination, la sécurisation urgente et préalable par les autorités rectorales et ministérielles des sites devant accueillir les diverses données.