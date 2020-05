La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé, très tôt ce jeudi 21 mai 2020, les résultats des élections communales du dimanche dernier au Bénin. Membre fondateur du parti Bloc républicain, le député Robert Gbian ne se réjouit pas de ce score réalisé. On prend les mêmes et on recommence. C’est ce qu’on est tenté de dire au vu des résultats des élections des communales du dimanche 17 mai dernier. Car, les deux partis pro-Talon se sont partagés les deux premières places suivies de FCBE qui ferme la marche.

Et comme lors des dernières législatives, c’est l’Union progressiste (UP) qui vient en tête avec 820 conseillers élus contre 735 pour le Bloc républicain (BR). Cette deuxième place n’est pas du goût du député Robert Gbian. Membre fondateur du parti, il estime qu’il avait espéré plus. C’est vrai que nous avons espéré être le premier parti. «Nous avons espéré avoir le maximum de mairie. Malheureusement, on constate que l’Union progressiste nous a encore devancés », a confié le député au micro de Frisson radio peu après la proclamation des résultats.

Cela veut dire que quelque part «notre machine n’a pas marché ». Mais, «les sièges que nous avons obtenus, c’est sûr que c’est ce que nous méritons ». Il estime, néanmoins que «ce qui s’est passé est l’expression de la volonté du peuple ». «Nous nous reprochons certainement beaucoup de choses », a indiqué Robert Gbian avant d’ajouter «quand on va s’asseoir prochainement, on va faire le bilan de ce qui n’a pas marché ».

Faute à une campagne ‘’exclusivement’’ médiatique

Le député Robert Gbian reconnait que tous les partis ont participé à la compétition dans les mêmes conditions. Donc, «on ne va pas dire qu’un parti a eu davantage sur un autre ». Mais, il semble trouver la cause de la deuxième place de son parti dans le fait que la campagne ait été presque exclusivement médiatique. Il pense que «le contact qu’on n’a pas eu avec les populations a agi un peu ». Il estime que «si on avait pu avoir le contact comme par le passé avec les populations, on aurait pu améliorer nos résultats ».

Selon le député, cette position du Bloc républicain est aussi due à la percée du parti FCBE surtout dans le septentrion. Et il relève que le contact qu’ils (les candidats BR) n’ont pas eu avec les populations a fait qu’il y a eu beaucoup d’intoxications. Et «on a eu à faire des promesses irréalistes qui ont amené les gens à croire à ce qui est impossible ». La seule note de satisfaction du général est le taux de participation. Il estime que 49 % c’est déjà presque 50 % et trouve que «ce n’est pas mal par rapport à ce qui c’était passé (27 % de taux de participation aux dernières législatives) et par rapport la pandémie de la Covid-19 ». En plus c’est le taux national et il y a des endroits où «on a même eu 75 % de taux de participation ».

Faire un bilan pour…

Concernant les prochains défis à relever, rien n’est encore clair. Le député précise que la CENA vient de donner les résultats provisoires. Donc, les membres du Bloc républicain vont faire d’abord le bilan de ce qui a marché et de ce qui n’a pas marché avant de tracer le prochain cap. Mais, «notre objectif, c’est d’améliorer le score qu’on a eu, lors des prochaines joutes électorales ».

Par rapport à la présidentielle de 2021, le général estime qu’«on en est pas encore là » et qu’il «faut d’abord finir de gérer les élections communales et municipales qui viennent de se terminer ». Et après, le parti va s’asseoir pour réfléchir sur l’élection de 2021. Mais, ce qui est sûr c’est que le Bloc républicain est déjà à plus de 16 maires. Selon Robert Gbian, il aura près de 20 maires au décompte final. Donc, il n’y aura pas de souci pour le parrainage d’un candidat pour 2021. En plus, pour le parrainage, il faut les maires et / ou les députés. Et le BR a 33 députés à l’assemblée nationale.